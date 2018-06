Territori no descarta implantar la vinyeta només a les vies catalanes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, no descarta que la vinyeta –una tarifa plana per als conductors que substituiria els peatges– s'implanti en una primera fase només en les vies gestionades per la Generalitat, en cas que el Govern espanyol no vulgui introduir aquest sistema en les carreteres de titularitat estatal.

Tot i això, Calvet va dir ahir que seria «òptim» que la vinyeta s'apliqués de manera homogènia a totes les carreteres catalanes i va demanar al Govern espanyol que s'«arrisqui» per fer un «salt de qualitat amb visió de lluita contra el canvi climàtic». El conseller de Territori també va admetre que és «difícil» que la vinyeta s'apliqui l'1 de gener del 2019, la data amb què treballava l'executiu català abans de ser destituït pel 155. «Hem de ser realistes», va dir.

Calvet va reconèixer que és «molt difícil» implantar la vinyeta «en les condicions actuals», en què «hi ha peatges a l'ombra, peatges explícits, concessions de l'Estat i concessions de la Generalitat». El conseller va comprometre's a «continuar treballant» durant el 2018 i el 2019 amb l'objectiu d'establir en el futur una tarifa plana per utilitzar les carreteres. Calvet va apuntar que la vinyeta és un sistema que la conselleria té «molt estudiat».