Trump ordena la retirada dels Estats Units de la declaració final de la cimera del G7

n El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebutjar ahir la declaració conjunta emesa després de la celebració de la cimera del G7 al Canadà –unes reunions marcades per la falta de consens en matèria comercial amb el gegant nord-americà– arran del que va qualificar de «falses declaracions» fetes pel primer ministre canadenc, Justin Trudeau, sobre les conclusions de les reunions.

«El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha actuat sense cridar l'atenció durant les reunions del G7 només per poder fer una roda de premsa, després que jo marxés, en la qual ha dit que els aranzels dels Estats Units són insultants. Deshonest i feble. Els nostres aranzels són una resposta als seus impostos del 270% en els productes làctics», va tuitejar el president dels Estats Units.

Trump, que la setmana passada va aplicar aranzels a les importacions nord-americanes d'acer i alumini des del Canadà, la Unió Europea i Mèxic, va marxar de manera anticipada de la cimera per poder arribar a temps a la reunió amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, a Singapur. No obstant això, abans de marxar del Canadà va advertir que seguirà restringint el comerç amb nacions que considera que han tractat injustament els Estats Units.

«No es tracta només del G7. Tenim, per exemple, l'Índia, on alguns dels aranzels arriben al 100%. I nosaltres no cobrem res a canvi», va explicar Trump en una roda de premsa celebrada mentre la resta de participants en la cimera continuaven negociant a La Malbaie, al Quebec. «I això s'acabarà. O nosaltres deixarem de comerciar amb ells», va avisar.



Declaració conjunta

En la declaració conjunta emesa després del final de la cimera, els líders dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, Itàlia i el Japó van destacar la necessitat d'un «comerç just, lliure i mútuament beneficiós», i van fer referència a la importància de combatre el proteccionisme. «Ens esforçarem a reduir els aranzels, les barreres comercials i els subsidis», van assenyalar els caps d'Estat en el seu comunicat.

No obstant això, unes hores més tard, el president nord-americà va rebutjar la declaració, en la qual estava inclòs, a través del seu compte personal de Twitter, on va ordenar als representants dels Estats Units a la cimera que retiressin el seu compromís del comunicat del G7 com a resposta a «les falses declaracions» fetes pel primer ministre canadenc en la roda de premsa que va cloure la cimera.

Les declaracions a les quals va fer referència Trump en el seu tuit van ser fetes pel primer ministre canadenc en una roda de premsa al final de la segona jornada de la cimera, en les quals va tancar la porta a l'exigència nord-americana d'incloure una clàusula de sortida ràpida del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), fet que va provocar la reacció de Trump. «No hi haurà una clàusula, no ho farem, no podem signar un acord comercial que expira automàticament cada cinc anys», va defensar Trudeau.

«Crec que hi ha diverses alternatives que podrien no ser del tot desestabilitzadores per a l'acord comercial, i crec que estem oberts a la creativitat», va afegir. «Els canadencs som educats, som raonables, però no deixarem que ens trepitgin», va concloure Trudeau.

Davant de les acusacions del mandatari nord-americà, l'oficina del primer ministre canadenc va assegurar, també a través del seu compte de Twitter, que Trudeau no va dir en cap moment durant la roda de premsa res que no hagués traslladat anteriorment al president nord-americà «tant en públic com en converses privades».