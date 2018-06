La Xina rebutja les «polítiques egoistes i poc previsores» del president dels EUA

n El president xinès, Xi Jinping, que manté una disputa comercial amb els Estats Units arran de la decisió del president nord-americà, Donald Trump, d'imposar aranzels contra les importacions xineses, va assegurar que Pequín rebutja el que va qualificar de «polítiques egoistes i poc previsores» de Trump.

El mandatari xinès no va esmentar en cap moment de forma directa el president dels Estats Units durant el seu discurs, que va tenir lloc durant una cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai (OCS), un bloc regional centrat en matèries de seguretat liderat per la Xina i Rússia.

«Rebutgem les polítiques que són egoistes, poc previsores i estretes de mires, i donem suport a l'Organització Mundial del Comerç (OMC), al sistema multilateral de comerç i a totes les iniciatives que serveixin per construir una economia global i oberta», va assenyalar.

Els Estats Units i la Xina han intercanviat amenaces amb aranzels en tots dos sentits, al mateix temps que Trump ha empès Pequín a haver d'obrir encara més la seva economia i gestionar l'enorme dèficit comercial que té amb el gegant asiàtic.

Cal recordar que el president xinès va entregar divendres al seu homòleg rus, Vladímir Putin, l'Ordre de l'Amistat de la Xina. Amb aquest gest el va convertir en el primer líder internacional que rep aquesta distinció, fet que evidencia les bones relacions entre els dos països, en clara contraposició amb la mala relació amb Trump. L'Ordre de l'Amistat de la Xina va ser creada per Xi el 2016 per distingir mandataris estrangers pels seus llaços amb el gegant asiàtic, tot i que, des d'aleshores, el Govern de Pequín no l'havia concedit a ningú.

«Vladímir Putin ha estat el primer», va assegurar Xi, i va destacar que junts han creat l'«etapa actual de les relacions entre la Xina i Rússia». «No tenen importància les fluctuacions que hi pugui haver en el context internacional. La Xina i Rússia sempre han portat el desenvolupament de les seves relacions al més alt nivell», va valorar el president xinès en el seu discurs davant l'Assemblea Popular.