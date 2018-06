Allau de crítiques a Borrell per dir que s'és a un pas d'un «enfrontament civil»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va tornar a aixecar polseguera amb unes declaracions en les que va alertar que Catalunya és a un pas de viure un «enfrontament civil» a causa del procés. En ser convidat, durant una entrevista a La Sexta, a aclarir què volia dir amb la paraula «enfrontament», Borrell va matisar que un «enfrontament civil no és una guerra». En aquest sentit, el ministre d'Exteriors també es va posicionar en la línia de recuperar articles de l'Estaut declarats nuls com una possible via per resoldre la crisi catalana. «A mi m'agradaria que el senyor Junqueras i altres poguessin participar al debat polític. M'agradaria discutir de nou amb Junqueras» va manifestar Borrell.

Tanmateix, el missatge sobre «l'enfrontament civil», expressat durant una entrevista, va generar polèmica sobretot a les files sobiranistes.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va negar ahir les afirmacions del flamant ministre d'Exteriors. «Aquestes declaracions de Borrell a més de ser mentida -com és obvi i conegut per tothom- són totalment irresponsables», va assenyalar Vilalta. «Hauríem de recordar-li que no està participant en cap acte de Societat Civil Catalana i que no és ministre de propaganda, sinó d'Afers Exteriors», va etzibar la portaveu d'ERC.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va respondre a Borrell, que no és cert que a Catalunya es visqui «en conflicte permanent». Després que el ministre alertés d'un risc d'enfrontament civil pel clima polític actual, Buch va defensar que els catalans «vivim en absoluta convivència i amb debats, com tenen en totes les zones del món», però ningú, va subratllar, «pateix per la seva integritat física». Durant una visita a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cambrils, el conseller va apuntar que cada dia passeja amb els seus tres fills pel carrer i que no nota aquesta situació de què parla el ministre. «En tot cas, si hi ha algú que creu que aquí hi ha un clima que no és el verídic, el convido a passar un dia en qualsevol poble de Catalunya perquè vegi que el que algú pot pensar o opinar no s'acosta gens a la realitat», va reblar Buch.

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, es va mostrar ahir «sorpresa» per les declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, alertant del risc d'enfrontament civil a Catalunya fruit del clima polític actual. Preguntada en roda de premsa, Artadi va considerar que el plantejament de Borrell està «allunyat de la realitat».



«No s'adiu amb la realitat»

«No sé si és perquè no passa prou temps a Catalunya o perquè hi ha la voluntat del govern espanyol de donar una imatge que no s'adiu a la realitat», va sentenciar Artadi, tot demanant a Borrell que «comenci a matisar unes afirmacions que no deixen de ser mentida».



«Alertar dels riscos»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va considerar que «alertar dels riscos que hi ha» a Catalunya «sempre és bo, sensat, convenient i necessari», en relació amb les paraules del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, sobre que a Catalunya s'està «a la vora d'un enfrontament civil».

En roda de premsa després de la reunió de l'executiva del partit, Illa ha evitat utilitzar els termes del ministre d'Exteriors, però sí que va opinar que «alertar de certs riscos és una cosa convenient que cal fer».



«Proposta peculiar»

D'altra banda, preguntada per la necessitat i viabilitat que va manifestar la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que hi ha per reformar la Constitució espanyola, Elsa Artadi es va mostrar escèptica. «És una proposta peculiar perquè no hi ha una proposta en sí. No sabem què implicaria la reforma, quin és el calendari, els terminis, o els objectius. Estem expectants a veure què vol dir la reforma», va dir, tot afegint que no sap «si seria un 'cafè per a tothom' o si pretén obrir possibilitats que diuen ara que estan tancades». «Volem veure'n la concreció», va afegir.

La portaveu del PDeCAT, la igualadina Maria Senserrich, va afirmar que el «punt de partida» del seu partit és «l'1-O i el 21 de desembre del 2017» i que no els trobaran en propostes del «78, del 2006 i d'èpoques pretèrites». «Nosaltres volem respostes a les realitats actuals, som el 2018», va insistir Senserrich a la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció executiva del PDeCAT. Preguntada per les declaracions del ministre Josep Borrell, la portaveu del PDeCAT va dir que és «totalment mentida» i una «aberració».