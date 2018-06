Batet obre la porta a modificar l'Estatut amb lleis orgàniques

?La ministra d'Administració Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va assegurar ahir que introduir el «dret a decidir» en una proposta de reforma constitucional no entra en els plans del Govern central que presideix Pedro Sánchez. Amb tot, Batet va obrir la porta a modificar, sempre que hi hagi consens, lleis orgàniques de l'Estat per poder recuperar articles de l'Estatut de Catalunya que van ser en el seu moment tombats pel Tribunal Constitucional: «Aquí hi ha marge per treballar», va assegurar la ministra catalana.