Benvinguts a Pagès incrementa un 40% els visitants i atreu 25.000 persones

La tercera edició del Benvinguts a Pagès, que s'ha celebrat aquest darrer cap de setmana, ha aconseguit atraure 25.000 persones. En comparació amb l'any passat, això suposa un augment del 40% dels visitants. I si es compara amb la primera edició, l'increment és de més del doble. En total, aquesta iniciativa, que vol donar a conèixer què es fa a les granges catalanes, ha programat fins a 900 activitats. A més, un 80% dels visitants també han aprofitat per comprar els productes que elaboren les explotacions primàries. La despesa mitjana per persona ha estat de 25 euros i els productors han ingressat mig milió d'euros. Per exemple, després de participar en un taller sobre com munyir ovelles per fer-ne formatge, molts podien comprar el formatge ja fet que produeix la granja i així potenciar el comerç de proximitat.

Un dels fets que destaca d'aquesta edició és la importància que agafen els restaurants, ja que cada vegada són més els establiments que decideixen sumar-se a l'esdeveniment. Entre d'altres, creen menús especials amb plats elaborats amb productes de proximitat i alguns d'ells també intenten incloure ingredients que s'han produït en les granges que participen en aquest acte.

D'altra banda, els visitants valoren molt positivament l'esdeveniment amb una nota mitjana de 9,2 en les enquestes realitzades després de les visites guiades o dels tallers realitzats en les 230 granges que hi han participat.

A banda de les explotacions i dels restaurants, al llarg del cap de setmana diferents tipus d'allotjaments rurals també han ofert paquets especials per passar la nit a prop dels punts amb més activitats programades i dels restaurants que oferien el menú especial.

En la organització d'aquest cap de setmana de Benvinguts a Pagès hi participen el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Agència Catalana de Turisme. La iniciativa, però, també compta amb el suport de molts consells comarcals i altres associacions del sector d'arreu de Catalunya. A més, l'èxit d'aquesta edició garanteix que ja es pensi en l'organització d'una quarta edició de l'esdeveniment.