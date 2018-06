La direcció d'ERC consensua amb la militància com deixar oberta la unilateralitat

La direcció d'ERC consensua amb la militància la fórmula per deixar oberta la via unilateral d'accés a la independència de Catalunya si fracassa el diàleg i les negociacions bilaterals o multilaterals, que ha d'aparèixer en una ponència estratègica de la Conferència Nacional. Segons va explicar ahir la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, hi ha una altíssima participació dels militants en els debats de les esmenes a la ponència de la Conferència Nacional que el partit celebrarà del 30 de juny a l'1 de juliol a l'Hospitalet. Han estat presentades 1.451 esmenes, de les quals ara mateix la direcció ja n'ha acceptat 1.120, que han estat incorporades o «transaccionades» amb els militants que les havien proposat.

Actualment la militància d'ERC celebra assemblees territorials per debatre, precisament, les esmenes i per intentar negociar posteriorment amb l'executiva nacional, cosa que, segons Vilalta, «evidencia la bona salut del partit i les ganes de participar dels militants». Les esmenes es refereixen a qüestions diverses, però entre les que han suscitat més interès, figuren les que tenen com a finalitat modificar el text de l'apartat en el qual, sense descartar la via unilateral, s'aposta clarament per la multilateralitat.