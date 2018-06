La Guàrdia Civil troba un sobrecost del 22% en el centre de dades de l'1-O

La Guàrdia Civil ha detectat un sobrecost del 22% en les obres per rehabilitar una nau del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) que havia de funcionar com a centre de dades en el referèndum de l'1-O, que van ascendir a 1,6 milions d'euros davant els 1,3 inicialment previstos.

Així es desprèn d'un informe fet per la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés Efe, remès al titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que investiga els preparatius del referèndum i que xifra en un total de 3,2 milions d'euros els diners públics presumptament malversats en l'1-O.

En el seu informe sobre les despeses vinculades al «centre d'atenció telefònica» del CTTI per a l'1-O, l'institut armat adverteix que la Generalitat va fragmentar suposadament de forma «irregular» el pagament del projecte bàsic i executiu d'arquitectura i d'instal·lacions, amb l'objectiu que la seva adjudicació pogués ser directa i sense publicitat, per poder agilitar així els terminis de les obres perquè estiguessin executades a final de setembre.

La conselleria de Vicepresidència, que llavors dirigia Oriol Junqueras, va signar el juny del 2017 un conveni amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per adequar la rehabilitació de la nau annexa del CTTI, que ja havia estat utilitzada com a centre de recollida de dades a les eleccions autonòmiques del 27-S del 2015.

Aquest conveni es va subscriure per un import màxim d'1.358.871 euros, cosa que ja suposava un increment del 32% respecte al cost inicialment previst a l'acord subscrit un mes abans entre el CTTI i Vicepresidència per ubicar en aquesta planta un «centre d'atenció telefònica» amb capacitat per a 512 llocs de treball, amb un pressupost de 1.027.215 euros. No obstant això, la Guàrdia Civil sosté, arran de la declaració de l'arquitecte responsable dels serveis exteriors del CIRE, que la despesa total de l'obra va ascendir finalment a 1.662.003 euros, i que hi va haver «sobrecostos» del 22,31% que van ser autoritzats per la responsable tècnica i directora de serveis del departament de vicepresidència, Mercedes Martínez, detinguda el 20-S passat en l'operació de l'institut armat contra els preparatius de l'1-O. Segons l'informe, el responsable d'una de les empreses adjudicatàries de les obres va declarar que a final de setembre el 80% l'obra ja estava finalitzat, mentre que el de l'altra empresa que va portar a terme el projecte va certificar que la nau estava «tècnicament operativa» a final de setembre del 2017.