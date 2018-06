Junqueras: «Sánchez pot arriscar o quedar-se en postureig progressista»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, considera que el president del Govern, Pedro Sánchez, «haurà d'elegir si vol fer canvis superficials, com (l'expresident) José Luis Rodríguez Zapatero, o ser un estadista, és a dir, pot arriscar o pot quedar-se en el postureig progressista».

En una entrevista que va difondre ahir Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, que es troba en situació de presó preventiva a la presó d'Estremera (Madrid), demana a Pedro Sánchez «respecte»: «ha de ser capaç -afirma- de parlar amb el govern de Catalunya i de parlar amb respecte, és el mínim que podem esperar, no poso el llistó massa alt». «No és un respecte per a nosaltres individualment, és un respecte a la nostra representació democràtica, a milions de catalans», assenyala el president d'ERC i exvicepresident del Govern en l'anterior legislatura.

Sobre allò que espera de Pedro Sánchez al capdavant del Govern espanyol, Junqueras afirma que «assumir decisions, encara que enervin el teu extrem, evidencien la talla d'un dirigent. Desconec si Pedro Sánchez té aquesta talla, ho veurem amb el pas de les setmanes i els mesos».

Segons Junqueras, en tot cas, «Pedro Sánchez haurà d'elegir si vol fer canvis superficials» com el seu predecessor del PSOE en el mateix càrrec, José Luis Rodríguez Zapatero, «o ser un estadista», és a dir, precisa, «pot arriscar, o pot quedar-se només en el postureig progressista, ja veurem».

Preguntat sobre si creu que el canvi de Govern a Espanya pot afavorir la posada en llibertat dels dirigents independentistes presos, Junqueras afirma que «tant de bo, però no han emès cap tipus de senyal en aquesta línia, ni una». El líder d'ERC declina dir quins són els «gestos imprescindibles» des de l'Estat per rebaixar la tensió amb Catalunya, perquè «només fa falta que jo els digui perquè no els facin», encara que «hi ha diversos gestos possibles i algun de molt clar, estarem atents». Sobre la possibilitat que ERC ofereixi estabilitat a Pedro Sánchez al Congrés, Junqueras avisa que «ara mateix aquesta opció, que requeriria d'una entesa, és una quimera, la nostra feina no és estabilitzar el PSOE, sinó fomentar el diàleg i trobar una sortida democràtica en la qual es respecti la voluntat de la ciutadania».

Sobre la possibilitat d'un pacte amb l'Estat pel dret a l'autodeterminació, afirma que «no vull semblar ingenu, i encara menys ser jo qui torni a posar un compte enrere davant objectius tan determinants». El que cal fer, indica, «és treballar per fer-ho possible, anar madurant fins que sigui imparable i siguem molts més els que li donem suport».