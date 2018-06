Rajoy insta el proper líder del PP a comptar amb els rivals i diu que no suggerirà ningú

L'expresident del Govern i president del PP, Mariano Rajoy, va demanar ahir, davant la Junta Directiva Nacional (JDN) del PP, que qui guanyi el pròxim Congrés i sigui elegit president del partit compti amb els seus rivals, tot i que ha precisat que desconeix si es presentaran diverses persones, i ha deixat clar que ell no exercirà cap tipus de tutela. En aquest sentit, ha insistit que ell no té successors, ni delfins, que no va asse-nyalar ningú i que no hi haurà cap tipus de tuteles.

Rajoy va ser rebut pels seus companys en peu i aplaudint sense parar, tot i les vegades que ell els va demanar que acabessin per començar la seva intervenció. Una escena de suport i reconeixement que ja es va poder veure dimarts passat, durant la reunió del Comitè Executiu del partit, quan va anunciar que es retirava.

Durant el seu discurs, el dirigent popular va admetre que l'elecció d'un nou líder és «tot menys fàcil», ja que és un procés «delicat i pot generar tensions». Per això, va justificar que «no es perllongui en el temps» i es faci el més aviat que ho permeten els estatuts, anunciant així que serà el 20 i 21 de juliol. En aquest sentit, va explicar que es pot plantejar o no una competició «natural i sana», però que al final el PP haurà d'estar «més unit».

Rajoy va dir conèixer bé tots els seus companys, que sap de la seva lleialtat al partit i que estar convençut que, independentment de les decisions personals, aquestes estaran dictades per la vocació de servei al PP. Creu que tots són «responsables» i que estaran a l'altura de la situació, sense pors ni recels, amb absoluta normalitat. Va afegir que caldrà parlar de persones si és que hi ha diversos candidats, fet que va dir que desconeix, però si això passa, va reclamar que es faci comparant els «mèrits i les virtuts, no les mancances i els defectes». «Siguem positius», va exclamar abans de demanar al nou líder que, «guanyi qui guanyi, l'endemà haurà de comptar amb els rivals, si n'hi ha, perquè necessitarà de l'experiència de tots per recuperar ajuntaments, comunitats autònomes i el Govern».

Rajoy va explicar als seus companys que d'ell poden esperar «respecte absolut» a la decisió que adoptin, que no vol ni ha de designar un successor, com tampoc ha «d'assenyalar ningú amb el dit, ni vetarà ningú, ni influirà o condicionarà» el que ha de ser una lliure elecció. En aquest sentit, va precisar que el PP és un partit «adult i capaç» d'actuar sense cap tipus de «tutela». Per això, va insistir que ell no pot fer distincions perquè en tots ha trobat una lleialtat indestructible i perquè distingir algú amb alguna preferència «seria distingir amb injustícia tots els altres». Això no vol dir queno hi estigui present, segons va recalcar, ja que es mantindrà fins que es triï un nou president, però va precisar que, donada la interinitat en què viuen en aquest moment, actuarà amb «prudència» i intervindrà «el just». I, per això, tampoc farà cap canvi i les coses seguiran com estan fins al Congrés.