Sindicats censuren les contractacions "a dit" a l'escola pública

USTEC-STEs i Esquerra CGT han denunciat avui, dia en què comencen les entrevistes per contractar 2.132 professors en centres públics, que el sistema que s'usa suposa la "legalització del nepotisme" i "l'endoll de tota la vida", ja que, així, les direccions elegeixen "a dit" als docents.

Els dos sindicats han criticat el Decret de Provisió i Perfils que permet aquesta pràctica i que, aquest any, farà que les entrevistes es duguin a terme des d'avui i fins al 18 de juny.

Segons indica USTEC-STEs, aquestes entrevistes personalitzades tenen base jurídica a la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), aprovada el 2009 i desenvolupada a través del decret 39/2014, norma que ha estat completada per les resolucions d'adjudicacions provisionals dels últims dos cursos.

L'aprovació d'aquest decret "va suposar obrir la porta al model de gestió privada per definir, catalogar i contractar treballadors públics per part dels equips directius vulnerant els principis d'objectivitat, transparència i publicitat que regula la contractació en la funció pública", assenyala un comunicat d'aquest sindicat.

Aquest és "un instrument del Departament (d'Educació) no per a l'excel·lència acadèmica, sinó bàsicament per aconseguir la submissió a les direccions", ha apuntat Xavier Diez, un dels portaveus d'USTEC-STEs en declaracions als mitjans a l'entrada de la conselleria, on aquesta organització s'ha concentrat per manifestar el seu rebuig a aquest procediment.

Els sindicalistes, que han col·locat diversos endolls a l'edifici a manera de protesta, han portat una pancarta que resava: "Gestió democràtica dels centres. No a aquest model d'autonomia".

USTEC-STEs lamenta que el Departament no hagi fet públic cap informe que justifiqui que la implementació d'aquest tipus de contractacions suposa una millora per als centres.

Deu assegura -en canvi- que aquest sistema facilita que es contracti "gent afí" i que es pugui discriminar els treballadors pel seu perfil.

Així, dones que puguin quedar-se embarassades o docents que superen els cinquanta anys es veurien perjudicades per un sistema en el qual la direcció del centre, critiquen, a penes ha de justificar les seves decisions més enllà de seguir els "criteris difusos" que marquen les normes legislatives.

Esquerra CGT lamenta en una nota de premsa que "dependre de la voluntat d'una persona suposa molta més inestabilitat que tenir un dret adquirit per raons d'antiguitat", i assegura que "aquest mecanisme genera rivalitat entre companys i aquesta pot ser aprofitada pel Departament o la direcció, que poden escollir a qui faci més hores, a qui es queixi menys, a qui renúncia a més permisos...".

"Parlem d'un sistema de confecció de plantilles que es pot usar per silenciar l'esperit crític, tant en els claustres com a les aules", sentència.