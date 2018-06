Torra promet «ambició nacional» a la CUP i planteja un procés constituent

El president de la Generalitat, Quim Torra, va garantir ahir a la CUP que actuarà amb «plena ambició nacional», sense «renunciar a res», i es va comprometre a arrencar un «procés constituent», encara que no hi hagi hagut acords concrets sobre l'«agenda de ruptura» que demanen els antisistema. Així ho va explicar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, que va comparèixer en roda de premsa per valorar la reunió entre Torra i els diputats de la CUP Carles Riera i Natàlia Sànchez.

Artadi va afirmar que Quim Torra va traslladar a la CUP que «no pensa renunciar a res» i que actua amb «plena ambició nacional, com no pot ser d'una altra manera». No obstant això, el president no es va mostrar predisposat a reafirmar al Parlament la declaració de sobirania del 9 de novembre del 2015 –suspesa pel Constitucional– com demana la CUP, ja que Artadi va subratllar que, més que el text, l'important és «comptar amb l'esperit de la declaració, i en això estem al cent per cent d'acord», va afirmar.

La portaveu va explicar que Torra i els representants de la CUP han estat parlant del procés constituent, un compromís que el Govern «arrossega de l'anterior legislatura» i que s'ha de «llençar com més aviat millor», obrint-lo a la participació de la ciutadania, ha dit Artadi. Les dues parts, això no obstant, no van concretar l'«agenda de ruptura» que demana la CUP, formació que aposta per la via unilateral per materialitzar «polítiques republicanes reals». Amb tot, Artadi sí que va considerar que són «actes unilaterals de sobirania» les iniciatives per portar de nou al Parlament les lleis de la legislatura passada en litigi al Tribunal Constitucional.

Per la seva banda, els diputats de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez i Carles Riera van demanar al president Torra que avanci cap a «la materialització de polítiques republicanes», que defineixi una «agenda de ruptura» amb l'Estat i que «recuperi» la declaració de sobirania del 9-N del 2015.

En roda de premsa després de la reunió amb Torra, Sànchez i Riera van sostenir que la restitució de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) ha de produir-se de manera «unilateral» i que no han de situar-se en un debat competencial, i es van mostrar preocupats per la «praxi autonòmica i autonomista» que porta a terme el nou Govern. «La restitució ha de ser un acte de sobirania del Govern, no ha de ser motiu d'un conflicte de competències autonòmic. No ha de formar part d'un terreny de diàleg per recuperar l'autonomia», van apuntar sobre les lleis suspeses pel TC.

La formació també ha traslladat a Torra la necessitat de «recuperar i actualitzar» la declaració de sobirania del 9-N del 2015 que va aprovar el Parlament «i que diu, de manera literal i inequívoca, que sempre prevaldran les decisions que es prenguin en les institucions catalanes i, en concret, les del Parlament, per damunt de qualsevol decisió contrària que vingui de l'Estat». Per «materialitzar» aquestes «polítiques republicanes reals», la CUP va emplaçar Torra a fer «una agenda de ruptura» amb l'Estat i li va demanar que no s'apropiï del projecte republicà independentista a canvi d'«engrunes autonòmiques».

«El temps polític per a la retòrica i la batalla simbòlica s'ha acabat. És urgent que el Govern passi de la retòrica a la praxi, a la materialització de polítiques republicanes reals», va tancar Riera, que no espera «res» d'una eventual negociació amb el nou Govern de Pedro Sánchez.

A l'inici de la roda de premsa, Carles Riera va lamentar «les absències al Palau», en al·lusió als «membres del Govern legítim de la Generalitat abans del cop d'Estat del 155». «No hi eren persones com Anna Gabriel, que en un altre moment hagués participat en una reunió com aquesta. Vagi amb elles la nostra solidaritat i compromís de lluitar», va sostenir el diputat cupaire.

Així mateix, Riera va demanar al president Torra que «no ofereixi el final del conflicte a canvi de res», en al·lusió a una eventual negociació amb l'Estat. «Estarem molt atents a denunciar i criticar qualsevol negociació que no tingui res a veure amb l'autodeterminació. No permetrem que l'esperit de l'1-O i del 27-S s'apropiï a canvi d'engrunes autonòmiques»,va concloure Carles Riera.