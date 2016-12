Consell i ajuntaments s'organitzen per coordinar accions d'atenció a refugiats

El procés d´integració de les persones refugiades que arribin al Bages es vol organitzar amb accions comunes entre els ajuntaments de la comarca. És amb aquest objectiu que ahir es va crear una taula de coordinació formada per alcaldes, regidors i tècnics municipals que, sota el paraigua del Consell Comarcal, ha de treballar per facilitar-los l´autonomia i la seva continuïtat al territori un cop se´ls acabin els sis mesos d´acollida a l´antiga casa de les germanetes dels pobres de Manresa que se´ls garanteixen quan arriben.

Es tracta d´una experiència pionera a Catalunya que pretén posar en comú les accions que cal realitzar per facilitar la integració de les persones refugiades a partir de les disponibilitats i els recursos de què disposa la comarca. La reunió d´ahir al Consell Comarcal, a la qual van assistir una dotzena de representants municipals, va servir de punt de partida «per resoldre dubtes» i iniciar un procés de coordinació «en què tots els agents implicats puguem estar connectats i els ajuntaments tinguin clares quines accions hauran de fer», explicava el president comarcal del Bages, Agustí Comas. També hi van assistir el conseller d´Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, i la regidora d´Acció Social i Cooperació de l´Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, i els van acompanyar el coordinador del Comitè d´Acollida de persones refugiades de Catalunya, Àngel Miret, i el director territorial a Catalunya de Dianova, Toni Tort.

Dianova és l´entitat que s´encarrega de l´acollida de les persones refugiades a Manresa a l´antiga casa de les germanetes dels pobres. Va començar a operar a final d´octubre amb l´arribada dels primers refugiats, i ara ja n´hi ha una quarantena, que és el màxim que preveu absorbir en cada tongada. Hi fan una estada de mig any durant el qual els refugiats reben allotjament, cobertura de les necessitats bàsiques, atenció social, legal, psicològica, i orientació professional, amb la idea que després aquests refugiats continuïn un procés d´integració fora del centre fins a assolir la plena autonomia com a ciutadans. És en aquestes fases posteriors a l´estada al centre «que necessitaran suport a nivell municipal», diu Santolària, i això és el que s´intentarà organitzar a través de la taula de coordinació creada ahir, sobretot amb la idea que trobin habitatge i feina.

Per la seva banda, el conseller comarcal d´Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, va recordar que aquesta feina depèn «de la bona voluntat», tenint en compte que «ni ajuntaments, ni Consell Comarcal, ni Generalitat no tenim competències legislatives ni executives davant l´acolliment de persones refugiades». En aquest sentit, qui haurà de decidir quantes persones arriben i on s´ubiquen és l´estat, però la resta d´administracions «tenim una responsabilitat moral envers aquestes persones i aquest procés, i per aixo volem treballar coordinant-nos en temes d´habitatge, de feina, o d´ensenyament...» per al moment que hagin d´anar abandonant el centre d´acollida.

També des de la Generalitat s´apel·la «a la necessitat que els ajuntaments es vinculin en els processos d´acollida», apuntava ahir el coordinador del Comitè d´Acollida de persones refugiades de Catalunya, Àngel Miret. Va avançar que la Generalitat treballa de cara a la creació d´un possible programa català de refugiats que es posaria en marxa l´any que ve si s´aproven els pressupostos.