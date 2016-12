En el marc del Dia internacional de les persones amb discapacitat, que es va celebrar el 3 de desembre, el Consell Comarcal del Bages ha presentat a Sant Vicenç de Castellet l´informe Els joves davant la discapacitat, consciència social i solidaritat. Es tracta d´un document que recull el resultat dels tallers de sensibilització en tema de discapacitats que es van fer al Bages el passat curs (2015-2016) i també inclou un estudi d´accessibilitat als centres educatius. L´estudi es farà arribar a tots els ens implicats: Ajuntaments, instituts i entitats de persones amb discapacitats de la comarca, entre altres.

L´informe analitza les accions de sensibilització dutes a terme, que reben una molt bona valoració per part tant d´alumnes com de professors, i també l´accessibilitat externa i interna dels centres educatius. El document destaca que el relleu accidentat del Bages dificulta l´eliminació de les barreres arquitectòniques i revela que només el 33% dels centres analitzats estan situats en orografia plana.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, assegura que "comptar amb un estudi sobre la situació de les persones amb diversitat funcional a la nostra comarca és una eina valuosa per radiografiar com estem i poder traçar més clarament cap a on volem anar" i afegeix que "l´estudi ens marca algunes mancances i coses a millorar que ens hem de mirar amb interès i amb voluntat d´avançar per facilitar el dia a dia a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat". A més, el president comarcal opina que "el que és realment important és que la consciència i l´aprenentatge envers les discapacitats surti de les aules i els joves el puguin aplicar en tots els contextos al llarg de la seva vida".



2.300 alumnes participen en accions de sensibilització

Gairebé 2.300 alumnes del Bages van participar el curs passat en activitats de sensibilització sobre discapacitat organitzades pel Consell Comarcal. En total, es van fer tallers i accions en 37 centres educatius de primària i secundària: jocs de proves en què els joves es posen en situacions que viuen les persones amb discapacitat en la seva vida quotidiana, circuits amb cadires de rodes per ser conscients de les barreres arquitectòniques, etc.

Aquest curs, com a novetat, s´ha posat en marxa el projecte de les maletes pedagògiques per treballar la discapacitat a les aules, que contenen una vintena de contes, àlbums il·lustrats, CD, dossiers adaptats als diferents cicles, amb propostes d´activitats perquè alumnes d´infantil i primària treballin sobre les discapacitats i la diferència. Es tracta de 6 maletes itinerants que totes les escoles de primària de la comarca poden demanar en préstec. A més, quan un centre participa en una de les activitats de sensibilització, se li cedeix la maleta durant 15 dies perquè es puguin treballar les diferents discapacitats a l´aula des de diferents vessants: emocions, diferència i diversitat, altes capacitats, discapacitats físiques, discapacitats sensorials, discapacitats intel·lectuals i problemes de salut mental.

Després de la presentació de l'informe, els alumnes de 3r d´ESO de l´Institut Castellet, que el curs passat van fer l´activitat de sensibilització "Posa´t al meu lloc", van participar en un taller de teatre fòrum per generar un espai de reflexió sobre els límits de les pròpies capacitats i l´exclusió que comporta el fet de tenir diversitat funcional.