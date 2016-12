Protesta dels treballadors de Cardona a la seu d'Ercros

La plantilla de la planta d´Ercros a Cardona va portar dimecres al migdia la protesta per la incertesa sobre el futur de l´activitat davant les portes de la seu de la companyia a Barcelona. Les pancartes que van mostrar durant el temps que va durar la mobilització resumien els punts clau de la situació: el malestar, la incertesa i el convenciment que l´explotació té futur. «La nostra sal serveix», «Volem saber el nostre futur» i «No al tancament d´Ercros Cardona» eren alguns dels missatges que s´hi podien llegir. Els treballadors van fer ahir una jornada de vaga, i en la protesta realitzada davant la seu de la companyia van comptar amb la presència a peu de pancarta, tal com ha fet al llarg de tot aquest procés, de l´alcalde de la població, Ferran Estruch.

Tal com ha informat aquest diari, va ser al començament d´estiu quan el mateix batlle i els treballadors van aixecar l´alerta sobre el futur de l´activitat, van afirmar que en converses amb la direcció d´Ercros se´ls havia traslladat la intenció de cessar l´activitat a final de l´any que ve, tot i que la companyia sempre ha mantingut que no hi ha res decidit.