El Bages recicla la meitat de paper i cartró que fa vuit anys

El Bages va reciclar l´any passat el 43,3% menys de paper i cartró que l´any 2008, quan es va registrar la recollida més elevada d´aquests materials des de l´any 2000. La reducció del consum i la recollida i venda d´aquest producte s´apunten com a principals causes de la davallada. La recollida selectiva de la resta de fraccions (vidre, envasos i matèria orgànica) també ha registrat un descens en la darrera dècada, encara que no tan accentuat.

Així es desprèn de les dades sobre l´evolució de les diferents fraccions de l´Agència de Residus de Catalunya. Tot i aquest descens per residu, el Bages recicla prop de la meitat de les deixalles que genera. En concret, l´any passat va recollir selectivament el 42% dels residus (433 quilos per habitant l´any), per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya, que el 2015 es va situar al 39%.

El paper i cartró és la fracció que ha notat més el descens i de les 6.378 tones que es reciclaven el 2008 es passa a les 3.618 de l´any passat, una reducció del 43,3%. Segons apunten des del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, aquesta davallada respon al fet que «el cartró és un material que té un mercat de venda» i, tot i que s´hagi continuat produint com a residu, «no s´ha recollit als contenidors sinó que ha trobat altres canals de sortida i s´ha recollit i venut a preus de mercat». Aquest fet no passa amb la resta de residus perquè el cartró «té un valor» que la resta no tenen. En aquest sentit, la crisi va fer repuntar la recollida del cartró dels contenidors amb l´objectiu de vendre´l.

Si s´analitza l´evolució que ha tingut la recollida selectiva per residu a la comarca en els darrers 15 anys (vegeu gràfics adjunts) s´observa un increment progressiu de les diferents fraccions des del 2000 fins al 2008, 2009 i 2010. A partir d´aquí, és quan es comença a registrar un descens continuat del reciclatge dels diferents materials.

Pel que fa al vidre, que va assolir el màxim de recollida el 2009 amb 3.673 tones, es va situar el 2015 a 3.109, el 15,35% menys. Els envasos han baixat el 10% des del 2010, quan es van recollir 3.662 tones respecte a les 2.989 de l´any passat, i l´orgànica, que va assolir el màxim el 2009 (10.057 tones), s´ha reduït des de llavors el 15,8%. Quant als residus que van a l´abocador, hi ha hagut un descens progressiu, amb alts i baixos, des de l´any 2000. Si bé aquell any se´n generaven 76.568 tones, l´any passat se´n van comptabilitzar 43.862, que és una reducció del 42,7%.