El centre de drons de Moià esdevé un dels deu camps de prova de referència mundial

El Barcelona Drone Center, ubicat a Moià, s'ha convertit oficialment en base de proves de l'Agència Espacial Europea per a empreses que sota l'ampara d'aquest organisme desenvolupen noves tecnologies vinculades a les naus no tripulades. Un acord (avançat per Regió7 en l'edició de dimarts) que té com a tercer actor la Generalitat i que ahir es va presentar formalment al complex moianès amb la presència de la consellera de presidència de la Generalitat, Neus Munté, i del director del programa d'incubació d'empreses de l'agència, Bruno Naulais.

Aquest fet situa el centre ubicat a Moià com a punt de referència de la innovació en el sector dels drons a nivell europeu, i el situa com un dels deu de referència mundial. En concret, el que fa possible l'acord és que totes aquelles empreses d'innovació en el món dels drons impulsades sota el paraigua de l'Agència Espacial Europea podran fer ús de les instal·lacions de Moià de manera gratuïta durant una setmana, per testar les tecnologies que estiguin desenvolupant. Actualment n'hi ha una trentena en procés d'incubació. Per a Barcelona Drone Center, segons va destacar el seu director, Jordi Santacana, això suposa un doble benefici: «d'una banda podrem estar en contacte amb els projectes més innovadors que s'estan desenvolupant a Europa i, de l'altra, donarem a conèixer arreu del món les nostres instal·lacions».

Santacana també va voler incidir en la importància dels projectes d'incubació de l'Agència Espacial Europea: «tots els ciutadans europeus estem aportant als programes espacials, i podem tenir la sensació que estan buscant qui sap què per l'espai, lluny de la nostra vida quotidiana. Però no és així: aquesta tecnologia, per exemple mitjançant l'ús de drons, tenen aplicacions pràctiques que beneficien la ciutadania».

El director del Barcelona Drone Center va assegurar que el Moianès reuneix unes «condicions excepcionals» pel vol dels drons, gràcies al seu relleu i a la seva climatologia sense vents forts ni boires. I va subratllar que el centre no només és entre els deu de referència del sector, sinó que fins i tot hi competeix «amb avantatge respecte molts d'altres, no només per la climatologia, sinó pel fet de disposar d'un espai aeri propi i segregat» de 2.500 hectàrees.