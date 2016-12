Sant Fruitós reclama que es faci l'edifici definitiu per a l'escola pública Pla del Puig

L´Ajuntament de Sant Fruitós ha reclamat al departament d´Ensenyament que posi fil a la solució definitiva per resoldre la situació de provisionalitat que viu des del seu naixement l´escola Pla del Puig, un dels dos centres públics de primària que hi ha al municipi.

L´alcalde fruitosenc, Joan Carles Batanés, i la regidora d´Ense-nyament, Mònica Cruz, van mantenir una reunió amb el director dels Serveis Territorials d´aquest departament en què li van traslladar com a prioritat que el Govern posi els recursos necessaris per ubicar el centre en un edifici definitiu.

L´escola Pla del Puig es va posar en marxa el 2007 i es va implantar de manera provisional en mòduls prefabricats a l´espera que es construís el que hauria de ser l´edifici definitiu en els terrenys que hi ha adjacents. El centre ha completat tots els cursos i s´ha hagut d´anar fent successives ampliacions del recinte amb la instal·lació de més barracons per anar absorbint el creixement, i el projecte del nou edifici continua pendent. A la reunió també es va demanar que continuï la segona fase de remodelació dels tancaments de finestres de l´escola Monsenyor Gibert.