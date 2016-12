Veïns de Sant Joan trien dues accions al Parc Llobet com a prioritats d'inversió

Els veïns dels sectors Llobet, Palillo i Torrent del Canigó de Sant Joan de Vilatorrada han escollit com a prioritats del pressupost participatiu les propostes d'adequar espais de joc al Parc Llobet i rehabilitar i fer tasques de manteniment al mateix parc. A la votació hi han pres part un total de 112 persones, que han pogut escollir entre un total de 18 propostes finalistes.

Junts, aquests dos projectes sumen una inversió de 83.793 euros, que l'Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost per tal que ja es puguin començar a realitzar enguany i s´acabin durant el 2017.

La primera proposta, valorada en 45.611 euros, consisteix a col·locar una tanca de fusta i paviment de cautxú i renovar els jocs malmesos en la zona infantil del Parc Llobet.

La segona, amb un pressupost de 38.181 euros, té com a objectiu la plantació d'arbres nous en substitució dels que s'han mort o estan malalts del Parc Llobet, cobrir els talussos amb planta i la instal·lació d´una lona en una part de la pista. El consistori ha fet una reserva en el pressupost municipal del 2016 de 90.000 euros perquè la ciutadania pogués decidir a quins projectes per als sectors Llobet, Palillo i Avinguda Torrent del Canigó els volia destinar.

Del 17 al 30 d´octubre es va fer una primera fase del procediment amb la recollida de propostes; i del 25 de novembre al 4 de desembre es van dur a terme les votacions.

Tal com preveu el Programa d'Actuació Municipal de Sant Joan per al període 2016-2020, l'any vinent l'Ajuntament convocarà un nou procés de pressupost participatiu en un altre barri o sector del municipi.