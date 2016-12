La gigafoto nocturna del bosc de les creus veu la llum

8,62 metres d´amplada per 1,94 d´alçada. Aquestes serien les proporcions, si s´imprimís a mida real, de la gigafoto nocturna realitzada a principi de novembre al bosc de les creus, la intervenció que va fer l´artista i bomber guardiolenc Marc Sellarès a la zona afectada per l´incendi de l´estiu del 2015, entre Sant Salvador i El Bruc. La imatge, que està composada per 343 fotos nocturnes d´entre 30 segons i 2 minuts, es va fer pública per primera vegada ahir a Sabadell i ja es pot veure al web nightlightproject.com.

Les imatges van ser captades les nits del 4 i 5 de novembre i l´experiència va comptar amb la participació d´una desena de models voluntaris que van posar nus. Els responsables del projecte han trigat aproximadament un mes a tenir enllestit el muntatge, que destaca per les seves grans dimensions. La iniciativa d´assolir el rècord Guinness amb la gigafoto nocturna il·luminada més gran del món va sorgir del projecte Night Light Project, creat pel fotògraf lleidetà Carles Domènech. Es tracta d´un treball col·lectiu que va comptar amb la participació de diversos professionals del món de la fotografia i la il·luminació.

Carles Domènech es mostrava ahir molt satisfet amb el resultat i definia l´experiència com a «impressionant» alhora que destacava l´espai on es va enregistrar la gigafoto, el bosc de les creus. «El lloc es mereixia un projecte així i molts més a càrrec d´altres artistes» perquè «et narra la meitat de la història, l´escenari diu molt, s´expliqui el que s´expliqui», assegura. Entre les curiositats del projecte, va desvetllar que, a banda dels models, «pràcticament tots els participants apareixen en alguna de les fotos» i que, tot i treballar a molta distància, «es veuen detalls molt petits com la pedra d´una cabana». També recordava les adverses condicions climatològiques amb les quals van haver de realitzar les fotografies durant les dues nits que va durar l´enregistrament, «hi havia molta boira, feia molt fred, va diluviar i al costat, a El Bruc, estava pedregant». Per tot plegat, el fotògraf considera que va fer falta «molta paciència» i «els models es mereixen un monument».

El projecte de la gigafoto del bosc de les creus es va presentar ahir al vespre al Centre de Cultura de Sabadell, en el marc de la presentació de L'Esguard, Festival de Fotografia de Natura, que es farà el mes de juny a la localitat vallesana. Durant l´acte, el guardiolenc Marc Sellarès va parlar també de l´escenari de la gigafoto, la intervenció artística del bosc de les creus. L´obra d´art efímer simula un cementiri amb amb prop de 1.200 creus fetes a partir dels troncs i les branques socarrimades per les flames. El bosc ha rebut la visita de desenes d´artistes i s´hi han rodat videoclips, curtmetratges i ha estat l´escenari de centenars de fotografies. Ara, cal esperar a veure si també és un escenari de rècord Guinness.