El record del segon premi del Nadal passat multiplica la demanda de loteria al Pont

Un any després d´arreplegar 10,3 milions d´euros del segon premi de la loteria de Nadal, els veïns del Pont de Vilomara viuen més esperançats que mai la possibilitat de repetir fortuna. Al poble no hi ha cap administració de loteria, però la demanda s´ha disparat igualment en establiments i bars que l´adquireixen de fora fins a arribar a doblar les vendes en alguns casos.

La milionada de les fetes passades va arribar amb el número 12775, que José Aguilar i Paula Ramos, un matrimoni del Pont, porten cada Nadal des de fa 49 anys al Pont, de la Germandat de Sant Arcadi Màrtir d´Osuna (Sevilla). Fidels a la tradició, el matrimoni va vendre els dècims a la vuitantena de famílies que ja eren fixes de cada any, i aquesta vegada hi va haver sort amb un segon premi valorat en 125.000 euros per dècim.

L´eufòria encara s´arrossega «i la demanda s´ha disparat una bestiesa», expliquen Ramos i Aguilar, per bé que no han pogut incrementar l´oferta i han portat els mateixos 82 dècims que l´any passat i per als mateixos clients que ja hi havia fixos. «Ja ens hauria agradat tenir tota la sèrie, però la germandat no ens n´ha donat ni un més», tenint en compte que «tenen els seus compromisos, i com nosaltres també s´han vist desbordarts per la demanda». Al Pont de Vilomara «fa 49 anys que hi portem el número [i també un del sorteig del Nen] i mai ens n´havien sol·licitat tants com ara».

L´estanc fa l´agost

Les ganes d´aconseguir un dècim del número 12.775 han portat alguns veïns a buscar-lo en dispensadors de loteria d´administracions o estancs, però «també s´han trobat que no n´hi havia» perquè tenen la sèrie completa a Osuna, ha explicat la propietària de l´estanc Ponsa del Pont de Vilomara, Montse Cañellas.

En aquest establiment també s´ha notat molt especialment l´eufòria que es viu al poble per la loteria, i enguany s´han doblat les vendes per a la rifa de Nadal. Ja fa més d´una dècada que aquest estanc ven dècims o participacions del número 26826 del sorteig del 22 de desembre, que obté d´una administració de Manresa, «i aquest any hem doblat les vendes» fins al punt que «tan sols ens en queden quatre». Normalment se´n solien vendre poc més de 3.000 euros, i enguany s´arribarà als 6.000.

A l´estanc Ponsa també s´han doblat les vendes a través del dispensador de loteria que hi ha a l´establiment, en aquest cas de qualsevol número, i tot apunta que «també es notarà de cara a la loteria del Nen», com va passar l´any passat, diu Cañellas.

Al bar-restaurant Cuatro Esquinas, també del Pont, fa una setmana que han esgotat el número 39805 que cada any juguen per Nadal, i que adquireixen d´una administració de Sant Vicenç. Normalment en venien cap a 18.000 euros «i aquesta vegada hem acabat la reserva que havíem fet de fins a 21.000 euros», explica el seu propietari, Florentino Largo. Assegura que «si n´haguéssim tingut més, també els hauríem venut», però ja no han estat a temps d´aconseguir noves butlletes.

En aquest bar juguen cada setmana a un número de la Loteria Nacional acabat en 5, i també per Reis, i esperen que igualment es dispari la demanda.