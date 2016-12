El Govern ampliarà fins a Monistrol el protocol per activar l'obertura del peatge

El protocol per a l´aixecament de barreres a l´autopista C-16, que fins ara s´activava per a incidències concentrades entre Manresa i Castellbell, s´ampliarà fins a Monistrol, a l´alçada de l´aeri, i també fins a Terrassa quan l´afectació es produeixi a la C-58. És un dels compromisos que ha adquirit el govern de la Generalitat per agilitar la gestió per a l´obertura del peatge en cas de necessitat, i que ha comunicat en una reunió aquest dilluns al matí amb representants del territori.

L´extensió del protocol a un tram d´afectació més ampli és una de els principals reivindicacions que s´havien fet des del territori tenint en compte la quantitat d´accidents de trànsit i incidències viàries que tot sovint es produeixen en tot el tram bagenc de la C-55. Aquesta decisió, també s´acompanyarà d´una ampliació de la gratuïtat de l´autopista tant en els peatges troncals com laterals en els casos que s´apliqui el protocol.

Hi haurà mesures de reforç

La Generalitat també s´ha compromès a aplicar diverses mesures de reforç per agilitar el màxim el protocol. D´una banda, es desplegaran furgonetes i dispositius mòbils de Trànsit a la carretera en dates que es prevegin especialment conflictives amb l´objectiu de poder senyalitzar i informar de forma molt ràpida en cas d´incidència. Així mateix, durant el segon semestre del 2017, s´instal·laran càmeres i panells informatius fixes a la C-55 per tal de detectar i donar resposta a qualsevol problema amb la màxima celeritat.

A la reunió d´aquest dilluns han assistit el president comarcal del Bages, Agustí Comas: el president del Consorci Viari de la Catalunya Central, Joan Badia, Olga Sànchez, coma representant del Consorci a l´Ajuntament de Manresa; Ramon Baraldés, també del Consorci Viari; l´alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno; i la delegada del govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà. Per part de la Generalitat hi havia representants del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d´Esquadra, així com el director general d´Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores; i Ferran Camps, de la sotsdirecció d´Explotació Viària.