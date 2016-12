Artur Mas assisteix avui a un sopar del PDeCAT a Sallent

El president del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i expresident de la Generalitat, Artur Mas, participarà aquest dimarts en un sopar de Nadal convocat per la representació del partit a les quatre comarques que formen l'àrea central en què està estructurat: Bages, Berguedà, Osona i Moianès.

L'àpat tindrà lloc al Restaurant La Sala de Sallent a les 9 del vespre i, a banda d'Artur Mas, hi seran presents membres bagencs de la direcció executiva del partit, com ara David Bonvehí o David Saldoni, batlle de Sallent, a més de nombrosos alcaldes de les diferents comarques i municipis.

Avui, precisament, l'agència Efe fa públic que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, han traslladat a nivells interns del partit la seva intenció d'imposar "disciplina" per articular un discurs ideològic unitari, que permeti revertir el declivi que apunten els últims sondejos.

Fonts de la formació demòcrata consultades per Efe han explicat que, per evitar la "dispersió" dels missatges, no sempre concordants, i la indefinició del partit en algunes qüestions, Pascal i Bonvehí han activat la direcció executiva perquè "prengui la iniciativa" i, d'ara endavant, vagi marcant "l'estratègia política" del PDeCAT. La darrera enquesta publicada per El Periódico, que vaticinava entre 48 i 50 escons per a ERC i augurava que la formació hereva de CDC podria caure a la cinquena plaça, va causar impacte en la direcció, que ahir al matí es va reunir a Barcelona.

Després d'uns primers sis mesos -posteriors al congrés de refundació- en els que els dotze membres de la direcció executiva s'han dedicat principalment al desplegament orgànic i territorial del partit, ara l'equip que lideren Pascal i Bonvehí es proposa prendre "decisions de fons" per "coordinar" posicionaments.

Així, el tàndem Pascal-Bonvehí, que es va fer amb les regnes dels demòcrates al juliol al guanyar el pols intern a l'anterior aparell de CDC -on exercien la seva influència, entre d'altres, Francesc Homs i Jordi Turull-, pretén evitar que els diferents càrrecs de la formació "vagin per lliure".

Un dels recents desajustos va ocórrer la setmana passada, quan a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats el PDeCAT va optar per abstenir-se en una proposició no de llei del PSOE que plantejava regular els deures escolars, malgrat que la formació tradicionalment ha estat contrària a aquesta mena de regulació.

També han generat debat intern, segons les fonts consultades, els treballs al Parlament per implantar una renda garantida de ciutadania: sectors del PDeCAT, incòmodes amb aquesta mesura que tracten de consensuar els diferents grups, han recordat que el partit mai ha defensat la "cultura del subsidi" i han invitat a la direcció a fer una "reflexió a fons".

Als últims dies, a més, han estat notícia unes declaracions de la presidenta del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, en les que va admetre que "el referèndum potser no es podrà fer", unes paraules a les quals va replicar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegurant que la consulta el 2017 era "indefectible".

En els últims mesos, han indicat fonts del partit, Pascal ha mantingut contactes amb representants d'entitats, sindicats i patronals per explicar el seu projecte polític i recollir les seves impressions.

Una altra de les prioritats de la direcció, en coordinació amb l'agrupació de Barcelona ciutat del PDeCAT, és construir un projecte alternatiu "guanyador" en contraposició amb el del govern d'Ada Colau, a qui la formació demòcrata acusa d'incórrer en un "ús tàctic i partidista" de l'aposta per un referèndum.