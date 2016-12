Sant Fruitós inicia l'enderroc d'un immoble del carrer Padró

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha començat les obres d'enderroc de l'immoble del número 12 del carrer del Padró, que fa cantonada amb el carrer de Sant Benet. La casa, coneguda com a «ca l'Hosta», és de propietat municipal i amb aquests treballs el consistori santfruitosenc vol ampliar el pas cap a l´edifici de les Monges, on actualment hi ha les dependències de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós.

Aquesta zona ha de canviar completament quan estiguin enllestides les obres de la primera fase de reurbanització del carrer Padró. Els treballs tenen per objectiu l'objectiu recuperar el caràcter comercial, social i de serveis d'aquesta via.