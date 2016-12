El Consell Comarcal del Bages aprova per al 2017 un pressupost de 9,4 milions

El ple del Consell Comarcal del Bages va donar llum verd a un pressupost per a l'any vinent que preveu un equilibri entre despeses i ingressos de 9.390.709 euros i 65.500 euros per al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Aquest import global de 9,4 milions d'euros suposa una disminució del 4,78% respecte al d'enguany, a causa, principalment, de la reducció d'inversions en aigua i camins que ja s'han completat aquest 2016.

Fonts del govern de l'ens comarcal han destacat que el pressupost aprovat incideix sobretot en les polítiques socials, com ara «protecció i promoció social, millora de la qualitat de vida de les persones, polítiques públiques d'ocupació i turisme, creació de nous serveis com ara el programa de garantia juvenil», entre d'altres.

El capítol de transferència per a l'execució de projectes disminueix 1,3 milions d'euros, motivat pel fet que s'han finalitzat les obres de camins i d'abastament d'aigua de l'Oller de Calders i els projectes de Fonollosa i Sant Mateu de Bages.

Respecte a l'apartat d'inversions, per a aquest 2017 hi ha previst redactar un projecte per fer un nou dipòsit de capçalera a les instal·lacions del sistema d'abastament d'aigua potable Bages-Llobregat per ampliar la capacitat de reserva. També es faran millores a les cuines que gestiona el Consell Comarcal per oferir un millor servei en el menjador; i es donarà un nou impuls al projecte Invest in Bages, per a la promoció de la comarca a l'exterior.

També en el capítol de despeses, s'augmentarà el 7,14% la inversió en la gestió comarcal de l'aigua, el transport escolar, i les activitats que es portaran a terme en matèria de polítiques de gènere, immigració, gent gran, discapacitats i LGTB. La inversió en beques menjador passa a ser d'1,2 milions d'euros, quan el pressupost per a aquest any era de 922.000 euros.

Pel que fa als ingressos del pressupost, provenen principalment del finançament per part d'altres administracions. La que aporta el percentatge més important és la Generalitat de Catalunya, amb el 74,30%, seguida de la Diputació de Barcelona, amb el 8,96%, i els ajuntaments de la comarca amb el 5,97%.