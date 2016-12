Les deixalleries reutilitzen en un any 15 tones d'objectes per a famílies amb pocs recursos

Més de 15 tones d'objectes cedits a entitats socials perquè els puguin aprofitar famílies amb pocs recursos. Aquest és el resultat del primer any de funcionament del programa de reutilització social a les deixalleries que va posar en marxa el Consorci del Bages per la gestió de residus. Microones, somiers, matalassos, estufes, sofàs i neveres són els principals objectes que s'han cedit a famílies necessitades.



Durant aquest primer any del projecte s'han aprofitat 15.095 quilos d'objectes gràcies a la col·laboració amb els Serveis Socials dels ajuntaments, Càritas, Creu Roja i Centre Reto. Tal com ja va avançar aquest diari, fins al mes de juny passat les deixalleries del Bages i el Moianès ja havien reutilitzat per a ús social 7.500 quilos d'objectes que haurien estat residus, i en aquest darrer mig any la xifra s'ha doblat.



D'aquesta manera, s'han pogut reaprofitar, per exemple, 9 microones, 9 somiers, 9 matalassos, 8 estufes o calefactors, 8 sofàs, 7 neveres, 7 articles de primera necessitat per a nadons, 6 taules, 6 armaris, 6 televisors, 5 tauletes de nit, 5 bombones de butà, 4 rentadores, 3 cadires, 2 termos d'aigua, 2 congeladors i una cadira de rodes, entre d'altres.



Quan un objecte en bon estat arriba a alguna deixalleria del Consorci de Residus, es guarda al magatzem de reutilitzables i els objectes considerats de primera necessitat es registren en un programa informàtic que envia un avís a les àrees de Serveis Socials dels ajuntaments consorciats. Si aquests objectes no són sol·licitats per Serveis Socials, Càritas ni Creu Roja, s'entreguen a Centre Reto, una organització sense ànim de lucre dedicada a joves extoxicòmans que treballen per a la seva reinserció social i laboral recuperant objectes i reparant-los per a la venda de segona mà a preus molt econòmics. Els objectes considerats de primera necessitat són, principalment, mobiliari bàsic, electrodomèstics i béns per a nadons.



El Consorci del Bages per a la gestió de residus va posar en marxa aquest programa amb un triple objectiu: social, ambiental i educatiu. Per una banda permet donar resposta a les necessitats socials de les persones més necessitades i, de l'altra, s'aprofiten el màxim d'objectes que arriben a les deixalleries per tal de poder convertir un potencial residu en un recurs.