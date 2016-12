Del «n'estem farts!» de la C-55 i l'autopista, al temps d'espera

Del cop de puny a la taula, al silenciós compàs d´espera. Podríem definir així el panorama que s´ha dibuixat des que, avui fa just un any, representants polítics de la Catalunya Central escenificaven un clam unitari per denunciar la situació de les comunicacions viàries del territori amb l´àrea metropolitana i, molt especialment, la controvertida dicotomia que formen la C-55 i l´autopista Terrassa-Manresa.

Un acte en què una quarantena d´alcaldes i presidents comarcals van plantar-se al costat del peatge de la C-16 a Castellbell per proclamar que «n´estem farts!», que era el títol del manifest que s´hi va llegir, i denunciar que l´estat d´aquestes infraestructures s´havia convertit en «un greuge comparatiu» amb relació a altres territoris del país amb connexions viàries molt més avantatjoses. Greuge que, s´afirmava en aquell acte modest però inèdit, restava «competitivitat» a les nostres comarques.

Aquell clam és produïa en un moment en què la C-55 es trobava en plena operació blindatge (s´estava acabant de construir la mitjana de separació al tram entre Manresa i Castellbell, que es va completar el març d´enguany) i a tan sols una setmana de l´entrada en vigor dels descomptes que la Generalitat havia decidit introduir a l´autopista, que inclouen un tram de gratuïtat en determinades franges horàries dels dies laborables a l´entorn de Manresa.

Davant del peatge de la C-16, batlles de tots els colors polítics amb representació al Bages van signar un manifest conjunt i van anunciar que s´emprendrien totes les accions que fossin necessàries per «aconseguir resoldre» el que es va definir com a «dèficit històric» derivat de la «manca d´inversions i aquest abandonament que creiem que patim i que ens fa menys competitius». El malestar d´aquell moment s´havia vist intensificat especialment arran d´un incident a la C-55 a Sant Vicenç el 24 de novembre que va deixar la carretera inutilitzada durant tot un matí i que va provocar un caos general en la mobilitat al sud del Bages.

El Consell va anunciar que fins i tot s´estudiaria procedir per la via judicial contra la concessió de l´autopista, pel que es qualificava d´una situació d´abús, considerant que era una inversió sobradament amortitzada. D´aquell clam n´ha quedat una veu a mitges. Des del 23 de desembre passat no hi ha hagut cap nou acte unitari, ni cap altra acció, judicial o de protesta, contundent, malgrat que la connectivitat a la zona sud del Bages segueix sent un embut. Sí que hi ha hagut, tanmateix, dos petits passos.

D´una banda, el Consell Comarcal del Bages s´ha personat com a entitat codemandada en el recurs contenciós que Autema té obert davant de la Generalitat pel canvi que la conselleria de Territori i Sostenibilitat va introduir l´any passat en les condicions de l´acord de concessió. Així, l´ens comarcal, tot i que no emprèn una croada en solitari, fa costat al Govern, amb una personació en la defensa del nou marc contractual.

L´altre front ha estat el dels despatxos, on s´ha posat de manifest davant la conselleria que els descomptes a l´autopista resultaven absolutament insuficients -i les dades així ho han demostrat, perquè només s´hi han traspassat uns 2.000 usuaris nous de mitjana diària-, fins al punt que el Govern ha cedit a ampliar-ne l´abast territorial. També s´ha incidit a demandar que el protocol d´aixecament de barreres en cas d´incident a la C-55 sigui més àgil i flexible. Com en l´ampliació dels descomptes, cal veure´n els resultats. Perquè d´un any a l´altre el panorama ha variat poc.