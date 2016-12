La rifa de Nadal ha sigut una de les més garrepes dels últims anys a la regió central

L´estanc Sant Salvador, de Sant Salvador de Guardiola, va repartir ahir 12.000 euros amb dos dècims venuts per màquina del número 19152.

El sorteig de Nadal del 2016 ha sigut un dels més pobres d´aquest segle a la Catalunya Central. Sense tenir en compte terminacions o premis menors, enguany només hi ha hagut un cinquè premi que ha repartit 12.000 euros a Sant Salvador de Guardiola, i un dècim del segon premiat a Abrera amb 125.000 euros.

Des de principi de segle la rifa de Nadal ha deixat en quatre ocasions sense cap premi important les comarques centrals. Van ser els anys 2000, 2006, 2010 i 2013.

L´any 2000, quan encara hi havia pessetes, la sort va passar de llarg. També de Catalunya. El 2001 va tornar a ser un any d´escorrialles excepte a Berga, on es van repartir 100 milions de pessetes, poc més de 600.000 euros. Es va donar el cas que una administració de Manresa va tornar un número que el públic considerava lleig, el 04480, que va ser un cinquè.

El 2002, el primer any que es va fer el sorteig en euros, Manresa va repartir poc més de mig milió. Dos dels números, el 08109 i el 22827, els va vendre la llavors Bodega Andaluza. Al primer hi estaven abonats des de feia temps. Tot va canviar l´any següent. Manresa es va endur 21,6 milions d´euros amb el tercer premi, el 13911. La major part la va repartir en participacions l´Agrupació Cultural del Bages, i 15 treballadors de Montserrat tenien dècims del primer premi que havien comprat a Sort.

La bonança va continuar el 2004, quan Navàs va repartir més de 30 milions del primer premi. Va ser amb el número 54600. A Berga un cinquè premi hi va deixar un milió, i a Manresa 10 dècims d´un cinquè, 48.000 euros. El 2005 la grossa va tocar íntegrament a Vic. Un tercer premi va repartir 150.000 euros a Manresa. El 2006 va tornar a ser de sequera, i el 2007 a 10 famílies de Navarcles i Manresa els va tocar la grossa amb uns dècims que havien comprat a Astúries.

L´any següent va ser de premis menors, i el 2009 un tercer premi va repartir 50 milions a Puig-reig, Sant Joan i Manresa. El 2010 hi va tornar a haver sequera, mentre que el 2011 la grossa va tocar a Osca. Un veí de les Escodines que n´havia comprat en un viatge va repartir 8 milions, i tres famílies més que van fer el mateix, 1,2 milions. A Manresa un tercer premi va deixar un milió.

El 2012 també hi va haver bonança. Un veí de Cercs va fer possible que arribés un cinquè premi entre el Bages i Berga. El 2013 va ser per oblidar, el 2014 va tornar a haver-hi premis menors i l´any passat un matrimoni del Pont de Vilomara va dur 10,3 milions al poble amb un número de Sevilla. La resta van ser tercers, quarts o cinquens premis.