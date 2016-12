El turisme a Cardona fa un nou rècord amb més de 110.000 visitants el 2016

Cardona ja ha superat el repte dels 110.000 visitants que s'havia fixat per a aquest 2016, i n'ha assolit 110.803 a vuit dies per tancar l'any i amb la campanya de Nadal pendent. És una xifra històrica i confirma la tendència a l'alça que es manté a partir del salt del 2014, en què es van superar per primer cop les 100.000 visites coincidint amb la celebració del Tricentenari dels setges cardonins i de la posada en marxa dels plans anuals de màrqueting turístic, que es porten a terme des de la Fundació Cardona Històrica i l'Ajuntament (vegeu el gràfic).

Amb més de 74.000 visitants, el Parc Natural de la Muntanya de Sal es consolida com el principal atractiu turístic, i és el que més creix. Ho ha fet en 2.692 persones, que suposa un 4 % més del total de les visites de l'any passat. El castell és l'altre gran reclam, amb més de 25.000 visites i també en augment, i a més distància queden les visites al centre històric, que es mantenen al voltant de les 8.000 anuals, i les activitats escolars i d'entorn, que inclouen recorreguts pel municipi i que han augmentat un 2 % respecte el 2015, fins a assolir els 3.282 escolars.

Aquests resultats constaten la bona salut de l'oferta turística cardonina, en bona part «gràcies a l'aposta per a la seva comercialització» que es va reforçar amb els plans de màrqueting iniciats el 2014, mitjançant un treball amb turoperadors nacionals i internacionals i accions comercials en fires especialitzades, explica la gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza.

120.000 turistes el 2017

De cara al 2017 hi ha el repte d'assolir els 120.000 visitants «o si més no acostar-nos-hi», diu Poza. Hi poden ajudar projectes que s'esperen, com el nou Centre de Convencions, la continuïtat del projecte Cardona Integral (amb el nou camp de futbol entès com a camp de vida activa), o la implementació de les rutes saludables.

Actualment, la gran majoria dels turistes que visiten Cardona provenen de diversos punts de Catalunya (amb un 86%), mentre que rep un 9 % de turistes estrangers i tan sols un 5 % d'espanyols. Per això, de cara al 2017 es volen reforçar les accions ja engegades per captar més visitants, amb l'assistència a Fitur o altres fires a nivell nacional, a banda de potenciar el treball amb turoperadors internacionals.

Es mantindrà una promoció conjunta de l'oferta turística, cultural i d'oci, i que englobi visita, compra i pernoctació; i també es crearà un programa d'activitats familiars pel centre històric, ja sigui mitjançant una App per a mòbil, o bé amb material imprès.