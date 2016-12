Sant Vicenç projecta convertir el solar de les escoles velles en un cèntric espai de lleure

El cèntric solar que durant dècades havien ocupat les antigues escoles nacionals de Sant Vicenç es convertiran l'any que ve en un ampli espai de lleure, situat en un punt clau del nucli urbà. Aquesta és almenys la intenció i el projecte que té damunt la taula l'Ajuntament, i que l'equip de govern (format pel grup de Convergència) vol materialitzar al llarg de l'any vinent.

Es tracta d'un espai de 1.500 metres quadrats, que connecta un dels carrers de referència de la població, el Gran, amb el de Maria Gimferrer i el de Mestre Massana, i delimitat pel mur d'obra de l'antiga escola, que es va mantenir quan es va enderrocar l'edifici. Des que es va tirar a terra s'utilitza com a aparcament. La proposta del consistori és convertir-lo en una zona verda d'esbarjo, definit i endreçat amb la plantació d'arbrat i petites zones enjardinades, i complementat amb la instal.lació de mobiliari urbà com bancs i taules, que convidin a aprofitar-los com a espai de lleure públic.

El cost estimat de la inversió és de 233.000 euros, que estarien coberts pràcticament de manera íntegra per un ajut de la Diputació de Barcelona, i la intenció del consistori és poder materialitzar les obres d'execució l'estiu vinent.

El solar correspon a tot el que ocupava l'edifici del que popularment es coneixia com les escoles velles, que integrava l'edifici i el pati, i que es va enderrocar l'any 2008.

El terreny es preveu poder-lo destinar en un futur a usos educatius, però actualment la població té les necessitats cobertes en aquest àmbit i per això s'habilitarà com a espai de lleure.

Les escoles nacionals van funcionar fins a la dècada dels 70, quan es van inaugurar les noves escoles Sant Vicenç, tot i que durant uns anys encara van fer funcions de centre educatiu. Quan se'n van tancar les aules, l'edifici es va aprofitar durant anys per donar cabuda a les activitats de diferents entitats del poble, com ara l'Associació Musical Castellet, la Colla de Geganters i l'Esbart Dansaire Santvicentí.

L'any 2007, però, i com a conseqüència que no s'hi havia fet pràcticament cap manteniment, a l'edifici hi van aparèixer esquerdes i les associacions que s'hi aixoplugaven van haver de marxar-ne de manera urgent. Pocs mesos després, ja el 2008, es declarava en estat de ruïna i era enderrocat.

El solar es troba en un espai molt cèntric, i és lloc de pas cap a diversos equipaments. Just a tocar hi ha l'esplai per a la gent gran i l'escola bressol municipal, i a pocs metres de distància l'escola Sant Vicenç, el centre cívic i la zona esportiva.