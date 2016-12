Navarcles adequarà l'entorn de davant del pavelló i hi habilitarà un espai polivalent

Un any després d'haver estrenat la remodelació del pavelló, l'Ajuntament de Navarcles vol dignificar ara l'entorn de la zona esportiva, que inclou el mateix pavelló i el camp de futbol, amb la reurbanització de l'espai i la incorporació d'una marquesina per poder realitzar activitats socials sota cobert. La primera fase dels treballs ja s'ha adjudicat per un valor de gairebé 107.000 euros, i es preveu que comencin just després de les festes de Nadal.

Es tracta d'un projecte d'urbanització i enjardinament que també preveu l'ordenació de les circulacions i els accessos dels usuaris als dos equipaments, tant al camp com a l'anomenada plaça vermella de davant del pavelló i els vestidors del camp de futbol i que, entre altres coses, suposarà l'eliminació dels desnivells i els graons que ara hi ha.

De tota manera, la primera fase de les obres, que engloba el gros dels treballs i es preveu que estigui enllestida abans de l'estiu, concentrarà les principals actuacions a la plaça vermella. En concret, s'ampliarà l'àmbit actual per millorar els accessos des del carrer Folch i Torres. També es planteja el nou tancament de la plaça per convertir-la en un espai polivalent, pavimentat i lliure de vegetació, mantenir una part del paviment existent i refer el de la zona perimetral. També es renovarà la il·luminació (en aquest cas a càr-rec de la brigada d'obres), i s'incorporarà una marquesina que serveixi com a cobert tancat al servei dels clubs i per a la realització d'activitats socials diverses.

En fases posteriors, per a les quals encara no hi ha data, es preveu pavimentar l'espai actualment d'aparcament que hi ha a la zona de la plaça per convertir-lo en vorera. Finalment, es preveu una intervenció de millora en un espai més petit i de forma triangular delimitat pel carrer de Valentí Vintró, el pavelló i el camp de futbol. Es planteja mantenir el talús existent i la vegetació actual, i només refer puntualment el talús en el seu extrem per facilitar el gir d'accés de vehicles al camp. La intenció és que pugui servir com un espai d'ajuda puntual a les diverses activitats que es fan al pavelló o al camp de futbol.