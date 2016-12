Una cinquantena d´infants reviuen la tradició del pessebre vivent de Santpedor

Una cinquantena d'infants i joves, d'entre 5 i 13 anys, van ser, els dies de Nadal i Sant Esteve, els protagonistes de l'històric pessebre vivent de Santpedor. Per tercer any consecutiu, l'esplai Geps va agafar les regnes de l'esdeveniment, que se celebra al poble des de fa 40 anys, i va ampliar les escenes i l'itinerari. Centenars de persones van recórrer carrers i cases del nucli antic per veure les diferents representacions que combinaven oficis amb estampes nadalenques.



Abans d'iniciar-se el pessebre, la plaça Gran acollia la presentació dels personatges que minuts després protagonitzarien les escenes, amb l'actriu Clara del Ruste de mestra de cerimònies. Tot seguit, els participants s'endinsaven al nucli antic pel carrer Doctor Ferran, on, a pocs metres, es trobaven la figura del caganer abans de veure els forners i el naixement de l'infant Jesús. El mercat del car-rer del Born, amb parades de teles, verdures i, fins i tot, conills i una cabra, era una de les escenes que cridaven més l'atenció, sobretot dels més xics.



A pocs metres d'allà, a la plaça de l'Església, hi havia els Reis Mags (en aquest cas representats per adults), que obsequiaven els menuts amb caramels. La rectoria acollia la cistelleria, una escena que s'incorporava enguany i, tot seguit, es trobava un bucòlic bosc encantat amb pastors, un àngel i un ruc. La taverna, els filadors i el temut infern completaven el recorregut que acabava de nou a la plaça Gran amb l'escena de l'herboristeria.



Finalment, per fer passar el fred i omplir la panxa, l'acte culminava amb una botifarrada i un got de caldo calent. D'aquesta manera, l'esplai Geps, que tenia la col·laboració de les AMPA de les escoles Riu d'Or i Llissach, mantenia la tradició del pessebre vivent amb la intenció que pugui ampliar-se i recuperar el format tradicional.