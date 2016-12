Els descomptes al peatge de la C-16 s'ampliaran des de dilluns a tots els recorreguts

Amb l´entrada del nou any, usuaris de la C-16 i la C-55 tindran un caramel afegit per utilitzar l´autopista com a via de connexió entre la Catalunya Central i l´àrea metropolitana. Dilluns entraran en vigor els nous descomptes en aquesta via ràpida, que de fet són una ampliació territorial dels que es van començar a aplicar ara fa un any. Ahir al matí el consell de Govern va aprovar el decret que regularà l´ampliació del sistema de descomptes en els peatges a l´autopista C-16 al tram entre Ter-rassa (Vallès Occidental) i Manresa (Bages). Això permetrà estendre a més vehicles les bonificacions que s´hi apliquen des del gener passat, després de reconèixer que amb els paràmetres actuals no ha tingut el nivell de resposta esperat.

Quina és la novetat que s´aplica a partir del 2 de gener? Serà una ampliació, pel que fa a l´extensió territorial, d´aquestes bonificacions que ja hi ha vigents fa un any. Si fins ara aquests descomptes estaven limitats al moviment de vehicles al tram que va des del peatge de Castellbell fins com a màxim l´enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles) d´aquesta via de pagament, la nova modalitat el que fa és ampliar-ho a tots els recorreguts cap al nord (o des del nord), sigui quin sigui el seu origen i destinació.

S´ha de tenir clar que els criteris base que regeixen els futurs descomptes són els mateixos que s´aplicaven des del mes de gener. És a dir, són efectius per als turismes en dies laborables i en dues franges horàries que es consideren hores punta (que són de 7 a 2/4 d´11 del matí i de 5 a 9 de la tarda). Per als que surtin de l´autopista al peatge de Castellbell venint del nord, i per als que hi entrin en aquest mateix sentit, la bonificació és del 100%. I per als que passin pel peatge troncal i continuïn per l´autopista, aquest descompte és del 50% (l´import queda en 2,11 euros).

Quina és, doncs, la novetat important? Que fins ara si el conductor ja venia per la C-16 ­-per posar uns exemples de referència–­ des de Berga, Navàs o Sallent (o hi anava), aquests descomptes no se li aplicaven. Però a partir de dilluns que ve, quan entri en vigor la modificació aprovada formalment ahir, sí que en gaudirà.

El requisit que es manté és que el pagament s´ha de fer via Teletac, tot i que a partir d´ara l´usuari té una segona opció, que és l´aplicació Satelise (vegeu desglossat).

Per materialitzar l´ampliació el Govern ha hagut de tramitar una modificació del decret que regula aquests descomptes. L´objectiu era que entrés en vigor el setembre passat, però la resolució de les al·legacions que hi va presentar la concessionària Autema no han permès fer-ho fins ara.

El secretari d´Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, va presentar ahir a Manresa l´entrada en vigor dels nous descomptes, acompanyat de representants comarcals del Bages, Berguedà i Solsonès. Font va subratllar que la nova mesura «dóna resposta a una reivindicació del territori, ja que se´n podran beneficiar indistintament tots els cotxes amb origen o destinació» al Bages, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Vallès Occidental, Barcelonès, etc, atès que deixen d´aplicar-se estrictament a l´entorn de Manresa i per uns accessos determinats. Però sobretot perquè mig any després de l´entrada en vigor dels descomptes actuals es va fer una anàlisi conjunta dels resultats obtinguts i es va reconèixer que no havien generat el transvasament de vehicles que s´esperava de la C-55 cap a l´autopista, «que és l´objectiu principal d´aquesta mesura». Segons dades facilitades ahir, aquests mesos, s´han beneficiat dels descomptes 382.369 vehicles, dels quals 297.532 a la bar-rera troncal i 84.837 a la lateral. És dir, hi ha hagut un traspàs d´una carretera cap a l´altra d´uns 2.500 vehicles de mitjana diària.

Es calcula –i aquest és l´objectiu fixat que permetrà mesurar l´èxit o fracàs de la nova mesura–, que aquesta ampliació que es farà efectiva dilluns podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals: 2.200 dels quals ja circulen per la C-16 i 2.600 que deixarien de circular per la C-55 o la C-58. És a dir, el propòsit mínim és que hi hagi un transvasament de 2.600 vehicles diaris més entre les carreteres generals i l´autopista.

Examen d´aquí a mig any

El secretari d´Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat es va comprometre «tal com ja vam fer amb els descomptes vigents fins ara», a asseure´s amb els representants de la Catalunya Central d´aquí a mig any i, amb les dades resultants d´aquest període sobre la taula, «analitzar conjuntament si la mesura ha tingut o no el resultat esperat». Font confiava que efectivament la mesura doni el seu fruit en forma de reducció de trànsit a la C-55, per l´atractiu de l´ampliació, per l´augment del coneixement dels descomptes per part dels usuaris, i també per la futura aplicació de la xarxa de panells electrònics, que permetrà informar-ne el conductor i que s´ha d´implantar al llarg d´aquest any.

El president comarcal del Bages, Agustí Comas, va agrair la «receptivitat» del departament per modificar aquests descomptes i que, «si no tenen l´efecte volgut, ho expressarem», mentre que el del Berguedà, David Font, i el representant del Solsonès, Josep Caelles, van subratllar que l´ampliació es tradueix en «una igualtat d´oportunitats per a un conjunt de territoris que ens connectem per les mateixes vies amb l´àrea metropolitana».