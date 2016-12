El Govern aprova l´ampliació de les bonificacions a la C-16

El Govern ha aprovat avui el Decret que regularà l´ampliació del sistema de descomptes en els peatges a l´autopista C-16 al tram entre Terrassa (Vallès Occidental) i Manresa (Bages). Això permetrà estendre a més vehicles les bonificacions que s´hi apliquen des de gener passat a l´autopista.

En concret, des del 4 de gener, la Generalitat aplica un sistema de descomptes a la C-16 al tram Terrassa - Manresa (peatge de Sant Vicenç de Castellet), que consisteix en la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un descompte del 50% a la barrera troncal per a determinats itineraris interns en hores punta. En aquests mesos, s´han beneficiat d´aquests descomptes 382.369 vehicles, dels quals 297.532 a la barrera troncal i 84.837 a la lateral.

Millorar la informació

L´ampliació del sistema de descomptes dóna resposta a una reivindicació del territori. Es podran beneficiar indistintament tots els cotxes amb origen o destinació al Bages, Berguedà, Solsonès, Vallès Occidental, Barcelonès, de la Cerdanya, etc., atès que els descomptes deixen d´aplicar-se estrictament a l´entorn de Manresa i per uns accessos determinats.

Per atraure més trànsits a la C-16 i descongestionar la C-55, la Generalitat avança en aquest model, de manera que deixaran d´aplicar-se algunes restriccions sobre els moviments d´entrada i sortida a l´autopista. Tots els usuaris del tram Sant Vicenç de Castellet-Sant Fruitós de Bages tindran descompte.

La mesura pretén optimitzar la C-16, millorar la mobilitat i potenciar les comunicacions entre la Catalunya Central i l´àrea de Barcelona. Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals: 2.200 dels quals ja circulen per la C-16 i 2.600 que deixarien de circular per la C-55 o la C-58.

El nou sistema s´aplicarà de la manera següent:

Barrera lateral: descompte del 100% per als vehicles que circulin per la C-16 amb origen o destinació cap al nord que utilitzin aquesta barrera. Fins ara, s´aplicava als moviments entre l´enllaç número 41 i els enllaços número 49 (Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant Fruitós de Bages). La mesura pretén descongestionar la C-55.

Barrera troncal: descompte del 50% per a tots els trànsits. No serà necessari que els vehicles entrin o surtin de la C-16 pels enllaços 49 (Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant Fruitós de Bages).

Aquests descomptes s´aplicaran als turismes que circulin de dilluns a divendres no festius entre les 7 hores i les 10.30 hores i entre les 17 i les 21 hores i utilitzin el sistema de pagament dinàmic o telepeatge (sistema Via T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat. Precisament, existeix actualment una aplicació per a smartphones (Satelise) que, sense cap cost, permet el pagament i gaudir dels descomptes. L´usuari ha d´emprar el teletac, o tenir activada l´aplicació Satelise, tant a l´entrada com a la sortida de l´autopista. Cal recordar que, addicionalment, es mantenen les bonificacions del 45% de dilluns a divendres per a tots els turismes i el 30% per a vehicles ecològics, 40% per a vehicles d´alta ocupació i del 100% per a vehicles elèctrics.

L´ampliació de les bonificacions que ara es regulen mitjançant aquest Decret es començaran a aplicar el 2 de gener de 2017.