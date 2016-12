Santpedor aprova el pressupost i eixuga encara més l´endeutament

Santpedor recuperarà l'edifici de la Nau per a les entitats del poble, començarà la urbanització del polígon industrial de Santa Anna 1, portarà el clavegueram a una part de la urbanització el Mirador de Montserrat, tancarà el Paller com a pista poliesportiva i posarà fil a l'agulla per recuperar cal Clarassó amb les primeres obres.

Aquestes són algunes de les inversions més rellevants del pressupost que ha aprovat el ple de l'Ajuntament de Santpedor en sessió extraordinària celebrada ahir al vespre. El Pressupost total és de 8,1 milions d'euros, un 7% més que al 2016 i té com a punt més destacat que continua eixugant endeutament per situar-se al tancament del 2016 per sota del 20%, pendents de poder acabar de tancar els números, i fent un pas més per al pressupost de l'any que ve, situant l'endeutament a la ratlla del 16%, confirmant Santpedor com un dels municipis amb menys endeutament de tot Catalunya.

La regidora d'Hisenda, Judit Raja, va explicar que l'objectiu és mantenir els números de l'Ajuntament sanejats sense que per això es deixin de fer les inversions necessàries tant per al funcionament i el servei al municipi com també per a poder donar resposta a necessitats i compromisos establerts. En aquest sentit, va insistir que "el nostre objectiu és que aquest Ajuntament sigui una Administració ben gestionada i solvent que redueix el seu endeutament i que es regeix per l'equilibri pressupostari. És per això que el pressupost de l'exercici 2017 es caracteritza per la congelació de la majoria d'impostos i taxes, la transparència i la disminució de l'endeutament".