La Catalunya Central viu una de les matinades més fredes de tot aquest any

Catalunya ha registrat aquesta matinada de dimecres a dijous una de les nits més fredes de l'any, amb temperatures sota en negatiu i que han donat com a resultat un matí de gelades que han emblanquinat paisatges. Per exemple, segons el registres del Meteocat, la temperatura ha baixat fins als 5,9 graus negatius a Guardiola de Berguedà, als -5,6 a Cardona (Bages), a -4,8 a l'estació metereològica anoienca de Pujalt, al volytant dels 2 graus sota zero a Moià i fins als -11,1 a una de les poblacions més fredes del país, a Das (Cerdanya).

La temperatura ha baixat gairebé arreu del país. A punts de l'interior ha descendit més de 10 ºC. La previsió és que les temperatura encara experimentarà un lleuger descens en els propers dos dies.

Aquest matí, operaris dels serveis de manteniment de carreteres estaven fent tasques de distribució de sal en vies com ara la C-55 i la C-58 a l'alçada de Castellbell per evitar la perillositat de les glaçades.