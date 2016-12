Els descomptes de la C-16 han necessitat cinc rectificacions i 17 anys

L'aplicació de descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) s'ha convertit al llarg dels anys de funcionament d'aquesta carretera en un lliurament per fascicles, alguns dels quals anunciats però finalment fallits o esmenats sobre la marxa. Un indicador que posa de manifest, com a mínim, dos aspectes. L'un, que la relació amb la concessionària és complexa (de fet, hi ha un recurs interposat per l'empresa pel canvi en l'acord de concessió). L'altre, i sobretot, que no s'ha acabat de trobar la fórmula adequada per aconseguir l'objectiu fonamental, que, tal com posava en relleu dimarts a Manresa el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, és el de treure trànsit del saturat tram sud de la C-55 traspassant-lo cap a l'autopista.

Primer lliurament. El juliol del 1999 es va introduir el primer dels descomptes en aquesta via ràpida, que encara avui és vigent. Una rebaixa del 45% de l'import, aplicat a totes les hores i tots els trajectes, sense excepció. Això sí, amb una condició general: són vigents els laborables de dilluns a divendres (per tant, en queden fora els caps de setmana, des de divendres a la tarda, i festius). Amb xifres concretes, aquest descompte fa que a hores d'ara a un turisme anar de dilluns a divendres de Terrassa a Manresa o a l'inrevés li costi 4,25 euros, mentre que si fa el trajecte en un on altre sentit però sortint o entrant a Castellbell el preu és de 2,13 euros. Per contra, el cap de setmana i festius els mateixos trajectes costen 7,72 i 3,88 euros respectivament.

De l'any 1999 al 2007, l'autopista va arribar a duplicar la xifra de vehicles que hi circulaven de mitjana diària (en aquest període es va passar de 10.471 a 20.848). Però malgrat aquestes dades, la realitat és que al llarg dels 17 anys que fa que són vàlids aquests descomptes el traçat paral.lel de la C-55 s'ha mantingut a l'entorn o per sobre dels 30.000 vehicles de mitjana diària. L'autopista, en canvi, es va arribar a situar per sota dels 14.000 l'any 2012. En qüestió de descomptes, i veient que la desproporció entre una i altra carretera era abismal pel que fa al flux de vehicles, saltem al 2013.

Segon lliurament. El setembre d'aquell any, el llavors conseller de Territori, Santi Vila, va anunciar en una visita a Manresa la futura implantació d'un nou sistema de peatge variable, que havia de ser inèdit al país. Per peatge variable s'entenia que s'aplicaria un sistema que aniria modificant el preu del pas de l'autopista durant el dia (sense franges horàries preestablertes) en funció del flux de trànsit que s'hi registrés en cada moment (s'entenia que en moments de més ús el preu pujaria, i en els de menys s'abaxaria per incentivar la captació de cotxes). Per fer-ho possible calia instal.lar una xarxa de panells informatius electrònics a les carreteres que connecten amb l'autopista, i també es parlava del possible ús d'aplicacions a través de mòbil per transmetre aquesta informació de manera immediata. Finalment, però, la idea com a tal no va acabar de prosperar i es pot considerar un intent fallit.

Tercer lliurament. D'aquella intenció, però, en són directament hereus els descomptes que es van començar a aplicar el 4 de gener d'aquest any. El desembre del 2014 els va anunciar el mateix Santi Vila, tot i que el peatge variable que havia insinuat mesos abans es va transformar en una fórmula més estàtica. Bonificacions en dues franges del dia fixes considerades hores punta, del 100% i el 50% depenent del recorregut. El tram de gratuïtat es concentrava tan sols en el que va del peatge de Castellbell fins als accessos del Pont de Vilomara i de Viladordis.

Quart lliurament (o tercer, bis). En realitat, es tractava d'una rectificació abans de posar en marxa els descomptes aplicats ara fa un any. Davant les queixes d'alcaldes i altres representants del Bages, el departament de Territori va ser conscient que limitar la bonificació del 100% al curt marge de Castellbell a Viladordis seria una mesura clarament ineficaç. Per això, ja en els mesos previs a entrar en vigor es va esmenar i ja es va incloure un àmbit lleugerament superior, que abraçava des del peatge de Castellbell fins a l'enllaç 54, que és el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles.

Cinquè lliurament. És el que el Govern va aprovar i anunciar formalment dimarts, i que entrarà en vigor dilluns vinent, 2 de gener. En definitiva (i tal com ja ha anat informant aquest diari) es tracta d'una ampliació de l'àmbit territorial sobre el qual tindran aplicació els descomptes engegats fa un any. Les bonificacions no queden limitades a l'accés de Sant Fruitós, sinó que s'estenen sense límits cap al nord. La nova variació es deu al fet que amb el format establert fins ara el departament reconeix que no s'han aconseguit els objectius buscats de descàrrega de la C-55. D'aquí a mig any, quan es valorin els resultats, es veurà si calen més fascicles.