El pressupost de Santpedor preveu la recuperació de dos edificis per a usos públics

Santpedor recuperarà l'edifici de la Nau per a les entitats del poble i posarà fil a l'agulla per recuperar Cal Clarassó amb les primeres obres. Aquestes són dues de les inversions més rellevants del pressupost que aquest dimarts al vespre va aprovar el ple de l'Ajuntament i que suma un total de 8,1 milions d'euros, el 7% més que l'any anterior.

Els comptes de l'any vinent preveuen invertir 60.000 euros en l'equipament del local de la Nau, unes dependències just al costat de la sala de Cal Llovet que fins ara servien de magatzem i que s'estan adequant per convertir-les en un centre cultural i artístic. Els treballs per recuperar l'espai per a reunions, assajos i activitats van començar el mes de maig passat. D'altra banda, també es preveu una partida de 100.000 euros per iniciar els treballs per a la recuperació de l'antiga fàbrica de Cal Clarassó, situada al barri antic, per donar-li un ús públic que, segons els plans inicials, preveuen el trasllat de la llar d'avis de Ca l'Arola i la posada en marxa d'un viver d'empreses.

Altres inversions previstes en els pressupostos són començar la urbanització del polígon industrial de Santa Anna 1, portar el clavegueram a una part de la urbanització del Mirador de Montser-rat i tancar el Paller com a pista poliesportiva. Aquest any, com a prova pilot, s'engeguen els pressupostos participatius i es posaran quatre projectes a votació de la ciutadania.

Dels 7,5 milions d'euros de pressupost del 2016 s'ha passat als 8,1 milions del 2017, un augment que no afecta la línia d'eixugar endeutament, que se situa per a l'any que ve al 16,39%, «confirmant Santpedor com un dels municipis amb menys endeutament de tot Catalunya», segons asseguren des del consistori. La regidora d'Hisenda, Judit Raja, va explicar que l'objectiu és mantenir els números de l'Ajuntament sanejats sense que es deixin de fer les inversions necessàries i es pugui donar resposta a necessitats i compromisos establerts.

Els comptes de l'Ajuntament de Santpedor per al 2017 es van aprovar dimarts en un ple extraordinari amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i l'abstenció dels regidors de CiU i el PSC, grups a l'oposició.