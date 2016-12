Els treballadors del cremallera de Montserrat convoquen l'aturada l'1 i el 6 de gener

Els treballadors del cremallera i els funiculars de Montserrat han emès un comunicat on anuncien la convocatòria d'una nova vaga pels propers 1 i 6 de gener. D'aquesta manera, els serveis del cremallera i els funiculars que cada dia fan arribar desenes de visitants des de Monistrol de Montserrat fins el monestir restaran totalment aturats durant els dos dies. La nova convocatòria de vaga s'emmarca dins el conflicte existent des de fa més d'un any en què els treballadors intenten aconseguir un nou conveni laboral que els equipari amb els treballadors dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El delegat sindical de l'UGT, Andrés Fuentes, ha explicat a l'ACN que això els permetria poder negociar la recuperació d'una part del salari que van perdre arran de les retallades al sector públic. Segons Fuentes, l'objectiu és que els funiculars i el cremallera deixin d'estar considerats com un "servei turístic" i passin a formar part de la xarxa principal de FGC, considerada un servei essencial, cosa que els permetria poder entrar a negociar.