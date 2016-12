Artés acull els actes centrals per celebrar el centenari de la revolta dels Burots

El proper dilluns, 2 de gener, farà cent anys de la revolta dels Burots d'Artés. Per commemorar el centenari d'aquest destacat episodi de la història artesenca, quan la classe treballadora es va alçar contra el caciquisme, el municipi ha preparat un extens programa d'actes que tindrà les activitats centrals entre aquest diumenge i dilluns. Les teatralitzacions dels fets històrics faran de fil conductor de la celebració, que inclou una marxa de torxes, l'estrena d'una gran escultura i la crema d'una falla.

Els primers actes es faran aquest diumenge a la tarda amb una marxa de torxes, que sortirà de la plaça dels Escacs per anar fins a la Gavarresa, per simbolitzar el trajecte que van fer els revoltats cent anys enrere per tal de fer una reunió secreta. La convocatòria, que també inclou un berenar popular, és a 2/4 de 6 de la tarda.

L'endemà, 2 de gener, es llevarà amb el so de la sirena de l'antiga Fàbrica Nova, a 3/4 de 8 del matí, i es repetirà durant el dia. A partir de les 10, el protagonisme l'agafarà una gran escultura que s'estrenarà a davant de Cal Sitges per homenatjar els protagonistes de la revolta i deixar constància dels fets del 1917. L'organització ha avançat que serà una «escultura participativa», que es muntarà el mateix dilluns amb la col·laboració dels assistents.

Ja al migdia, hi haurà representacions teatralitzades dels fets històrics que començaran amb la baixada de persianes dels comerços que s'adhereixin a la commemoració. Els comerciants tancaran mitja hora abans, tant al migdia com al vespre, per simbolitzar el tancament de tres dies que es va fer per la revolta. Després d'un vermut a Cal Sitges, els actes es reprendran a 2/4 de 8 del vespre amb més representacions que finalitzaran amb la crema d'una falla que simbolitzarà un dels burots de l'època, que eren les casetes on es pretenia cobrar un nou impost sobre consum als ciutadans i que va ser el motiu de la revolta. La festa culminarà amb un sopar popular a la plaça Faura.

Un documental i visites guiades

A banda dels actes, també s'està gravant un documental que veurà la llum l'any vinent i del qual ja s'han rodat algunes escenes i d'altres s'enregistraran el mateix dilluns durant les teatralitzacions. D'altra banda, durant l'any es faran diferents activitats per reflexionar sobre com era la vida de fa un segle, amb xerrades, exposicions, pel·lícules i sortides. El primer diumenge de cada mes es faran visites guiades pels escenaris de la revolta i també hi ha altres projectes com l'edició d'un llibre amb material històric nou o uns itineraris senyalitzats explicant els fets en els diferents escenaris.