El Jugamenut de Navàs acull més de 800 persones

Més de 800 persones han passat des de dimarts i fins dijous pel Pavelló d´Esports de Navàs, segons fonts de l'organització, per gaudir de les activitats programades en el marc del Jugamenut, el parc infantil d´oci i educatiu que la regidoria de joventut i festes de Navàs ha programat per segona vegada aquestes festes de Nadal.

Els nens i nenes han pogut disposarde fins a 10 activitats lúdiques, esportives, creatives, culturals per compartir en família. El parc ha ampliat els horaris i enguany ha obert les portes a les 4de la tarda i ha tancat a les 8 del vespre. Les activitats programades han buscat cobrir les diferents franges d'edats, presentant propostes d'oci per nens i nenes, adolescents, familiars i acompanyants.

El parc ha estat organitzat conjuntament entre l´Ajuntament de Navàs i l´Agrupament Escolta Ali-Bei que s´ha encarregat de la part dels tallers de manualitats. Enguany a més, la recaptació econòmica de les entrades ha anat destinada íntegrament a l´Agrupament Escolta, que enguany celebra el 50è aniversari.

Des de la regidoria de Joventut i Festes s'ha valorat positivament la resposta ciutadana i la gran participació que hi ha hagut en aquesta segona edició. Les activitats nadalenques continuen a Navàs i aquest dissabte, 31 de desembre, hi haurà una animació infantil a 2/4 d´1 del migdia a la plaça de l´església a càrrec d´Albert Querol, i a la nit hi haurà la revetlla de Cap d´Any al Pavelló, amb els Dj A pèl i Sergi Vila.