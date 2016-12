Sant Vicenç reobre al trànsit el carrer Via Augusta, vial de circumval·lació

Sant Vicenç ha reobert al pas de vehicles el carrer de Via Augusta, després de les obres de reurbanització que s'hi han portat a terme, tot i que encara hi ha pendent completar un tram de voreres. Les obres van començar a mitjan mes de novembre i la intervenció prevista va obligar a tallar totalment durant unes setmanes un tram (més de la meitat) del carrer. Per aquest motiu s'ha optat per dur a terme en primer lloc la millora del ferm de la calçada, que s'ha renovat completament i ja s'hi ha pintat la senyalització vertical. D'aquesta manera ja s'ha pogut obrir de nou al trànsit, ja que aquest carrer -que transcorre en paral.lel al canal industrial- fa les funcions de ronda de circumval-lació des del pont d'entrada al poble cap a la part nord del nucli urbà. S'han completat les connexions a la xarxa de clavegueram i s'estan arranjant i completant una part de les voreres que no es van executar al seu moment. La inversió ha estat de 182.000 euros.