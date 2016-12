Santpedor dóna suport a la campanya per a l'acollida de població refugiada

L´Ajuntament de Santpedor ha destinat 1.000 euros del pressupost del 2016 a donar suport a l´acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l´àrea de la Mediterrània. Per garantir que el suport econòmic del municipi «arriba al seu objectiu», els diners s´han donat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que, des del 2013, té oberta una campanya específica per donar resposta a l´èxode massiu de refugiats cap a Europa.

En concret, aquesta iniciativa té quatre eixos: l´assistència en les rutes de fugida, el suport als municipis de la ruta, la planificació i gestió de l´acollida i l´acollida a Catalunya. El Fons de Cooperació havia fet una crida a ajuntaments i institucions supramunicipals a donar suport a aquesta campanya.

La regidora d´acció Social i Sanitat, Laura Tarradellas, ha explicat que aquesta és una acció de les accions que Santpedor ha empès aquest any en causes solidàries. En temes de salut s´ha sumat a dues iniciatives per recaptar fons. La primera, la recollida de taps de plàstic en el marc de la campanya que ha impulsat l´associació de lluita contra el càncer infantil Adrián González Lanza. L´associació que va néixer l´any 2009 a iniciativa dels familiars i amics, després de la mort del petit Adrián a l´edat de 4 anys, desenvolupa accions destinades a recaptar fons que es destinen a la investigació del càncer infantil, a l´Hospital Sant Joan de Déu. També des de fa anys l´Ajuntament col·labora amb l´AFANOC, l´Associació de Familiars de Nens Oncològics de Catalunya, en el marc de la festa dels Drets dels Infants durant la qual es posen a la venda gorres de la casa dels Kuklis, una casa d´acollida per a famílies d´infants amb càncer.

A tot això, s'hi suma el fet que els onze contenidors que l´ONG Humana té instal·lats al municipi han augmentat any rere any la recaptació de roba, calçat i complements del tèxtil usats. Es van instal·lar fa dos anys, el 2014 es van recollir més de 34.000 quilos i el 2015 ja van ser prop de 40.000 (un 15% més). Aquest 2016 encara no s´ha fet el tancament.