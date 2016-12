Els bagencs nascuts amb l'euro fan 15 anys

Per l´esquerra ajupits, Aleix Puigbò, Albert Planell, i Josune Laserna, i al darrere començant per l´esquerra, Jordi Puigbò, Susana Vall, Sílvia Iglesias, Xavier Planell, Lidia Lorente, i Luis Laserna.

Aquest dia 1, Josune Laserna Lorente, Aleix Puigbò Vall i Albert Planell Iglesias, faran 15 anys, els mateixos que l´euro. Són els primers bagencs nascuts l´1 de gener del 2002, el dia que la nova moneda de la Unió Europea deixava enrere la pesseta. Per a ells, aquesta fita històrica no va gaire més enllà d´«una anècdota», però són conscients de l´esforç que va suposar per a moltes generacions, entre elles les dels seus pares, l´adaptació al canvi i a l´increment sobtat del cost de la vida. Regio7 ha parlat amb les tres famílies protagonistes del doble aniversari.

Aquell 1 de gener l´entrada de l´euro va eclipsar els mitjans d´arreu del món, però va passar gairebé desapercebuda per a les tres parelles bagenques. Totes s´havien estrenat com a pares, i qui més qui menys, havia hagut de córrer pel part i anul·lar els sopars de Cap d´Any que havien previst. Lidia Lorente assegura que «de l´euro, no en recordo res», perquè el dia abans va anar a l´hospital a fer-se unes proves «i ja se´m van quedar». Ella i Luis Laserna són els pares de la Josune, i veïns de Jordi Puigbò i Susana Vall (pares de l´Aleix). Els separa un carrer a la urbanització de Pinedes de Castellnou, i fa 15 anys, ja van compartir habitació a l´hospital. Xavier Planell i Sílvia Iglesias van tenir l´Albert a la Clínica, i continuen vivint a Manresa.

Criar els fills, més car amb l´euro

Primer gairebé ni se´n van adonar, però van trigar poc a notar l´arribada de l´euro; tan bon punt van tornar a casa. I si aquell 1 de gener la paternitat els va canviar la vida, diuen que l´euro també. A la responsabilitat de tenir un fill s´hi va sumar la patacada de l´euro a l´hora de criar-los i mantenir-los. «Tot va ser més car, perquè els preus es van arrodonir a l´alça», lamenta Susana Vall, «i ja vam comprar els bolquers més cars», afegeix Xavier Planell. I és que «ens vam preparar per tenir el fill amb pessetes, i el vam tenir amb euros».

Per a la Josune, l´Aleix i l´Albert, en canvi, l´euro és una moneda més, i asseguren que «amb 8 o 10 euros» en tenen prou per passar la setmana: «per comprar-me l´esmorzar», diu Albert Planell. Escolten atents als seus pares, però aliens als embolics que encara recorden dels primers anys de l´euro. Cap de les tres parelles ja no compta amb pessetes «però vaig trigar un parell d´anys a costumar-m´hi», diu Susana Vall, «i ara m´hi he habituat tant que si vulgués fer la conversió, crec que en seria incapaç». Luis Laserna recorda «que teníem el 166,386 al cap per anar-la fent», i en general, es queixen de l´arrodoniment a l´alça i de com «tendíem a equiparar 1 euro a 100 pessetes quan eren quasi 200», recorda Lorente. Per tot plegat, «trobo a faltar la pesseta perquè tot s´ha encarit moltíssim, i els sous no han pujat igual», lamenta Xavier Planell.

El temps ha fet d´aquests canvis, anècdotes, i els tres joves que demà faran 15 anys celebren haver nascut un 1 de gener més il·lusionats per ser els grans de la clase que pel fet que la seva arribada al món coincidís amb la de l´euro. «Em recorden que sóc la més gran, i en canvi, ningú associa que vaig néixer com l´euro», diu Josune. I és que, ser el gran de la classe, fa gràcia, i es nota. «Potser en les mates, però només una mica», admet tímidament Albert Planell.

La nova moneda tampoc no ha influït en les aspiracions professionals dels tres joves. Fan 3r d´ESO, i per ara, no n´hi ha cap que vulgui ser economista o comptable... Albert Planell, que estudia a la Joviat, es decanta per la tecnologia «i continuar amb l´esport» (juga al cadet B del Bàsquet Manresa). Josune Laserna, de l´IES d´Auro de Santpedor, voldria fer disseny d´interiors, i Aleix Puigbò, també de l´IES d´Auro, no ho té clar, «tot i que em van bé les mates».

Europa, encara lluny

Són joves i no coneixen Europa tant com voldrien. Josune Laserna hi viatjarà aquest curs per fer estada a casa d´una alumna d´un institut de Polònia, i en funció de l´experiència no descarta fer algun Erasmus. Albert Planell esplica que «a casa també hem parlat de la possibilitat d´estudiar algun estiu a Anglaterra».

Però per ara, qüestions com l´euro o Europa «ens queden una mica lluny», ademet Laserna. «Sents coses, es parla dels refugiats..., però hi entenc poc per opinar». Això sí, tots tres canviarien coses, lluitarien contra la pobresa i la desigualtat social..., i en el fons, expressen menys del que saben perquè «estem més pendents del que passa del que molta gent es pensa», diu Planell.

La Josune, l´Aleix i l´Albert van arribar amb l´euro, però no sota el braç (asseguren els pares). «Van néixer en una època de molta bonança, segurament la millor que es recorda, però també han viscut la gran davallada», conclou Xavier Planell. I tot això, en només 15 anys!