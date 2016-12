El Moianès posa els escolars a l´alçada

E l Moianès s'ha convertit en territori pilot per posar a prova i desenvolupar a nivell comarcal un programa que uneix la salut postural en els infants a les aules i la solidaritat envers nens i nenes que pateixen lesions neurològiques i que requereixen sessions de rehabilitació. I tot plegat queda lligat per un objecte, que és la peça central del projecte: una alça. El programa s'ha batejat amb el nom de Sit-up: l'alça i la promotora principal és la fisioterapeuta moianesa Marta Prat, vinculada a la Sala Puigverd, una entitat sense ànim de lucre que treballa amb infants amb lesions neurològiques que afecten el moviment i la postura.

En síntesi, l'objectiu essencial que persegueix aquesta iniciativa és que els alumnes en edat de creixement adoptin una postura corporal correcta en les moltes hores que al llarg del curs escolar s'asseuen a les cadires de les seves aules. Un dels problemes, però, tal com explica la consellera comarcal d'Ensenyament del Moianès, Neus Prat, «és que el primer que es detecta és que, lògicament, no tots els nens i nenes són iguals, i que en canvi el mobiliari dels centres és força estàndard». Quin inconvenient bàsic provoca aquest factor? «Que hi ha alumnes que quan s'asseuen davant el seu pupitre no toquen de peus a terra», el que es converteix en un important obstacle de cara a adoptar aquest posició corporal correcta, que el que requereix són angles rectes entre cames i esquena. I aquí és on entra en joc l'alça que ha desenvolupat la Sala Puigverd amb la tasca central desenvolupada per la fisioterapeuta Marta Prat.

El projecte es va començar a treballar fa més d'una dècada amb l'elaboració d'un estudi que evidenciava el fet que un nombre elevat d'alumnes de les escoles no arribaven a asseure's amb els peus tocant a terra. Es van modelar i treballar diferents prototips d'alça i fa tres anys la Sala Puigverd (amb seu a Castellar del Vallès) va patentar el giny que ara es promou.

Es tracta d'un reposapeus molt senzill, però que té la particularitat que s'ajusta a qualsevol cadira perquè és regulable tant d'alçada com d'amplada, i a més es fixa a les potes (per tal que no es desplaci) mitjançant unes vetes. Tot plegat fa que els nens i nenes que ho requereixin puguin estar asseguts i aconsegueixin el que es coneix com una bona higiene postural, amb l'angle de 90 graus en turmells, genoll i maluc.

A l'objectiu pràctic per al qual ha estat fabricada l'alça, se n'hi afegeix un altre de solidari. La diferència entre el preu final de l'alça i el de cost es destina a hores de rehabilitació dels infants que atén la Sala Puigverd.

El programa que es posa a prova al Moianès, detalla la consellera comarcal d'Ensenyament, «consta d'un taller formatiu a cada escola en què la fitioterapeuta fa l'explicació sobre la posició postural correcta i com hi pot ajudar l'alça. Mitjançant una cançó transmet la necessitat de seure bé, amb una bona postura, perquè això vol dir cuidar-se perquè en el futur no tinguem problemes. Llavors mostra l'alça i els deixa provar-la i són els mateixos nens i nenes els que decideixen si la necessiten o no, si la volen o no. I també forma els mestres perquè seran els que en podran fer el seguiment».

Neus Prat explica que «al Consell Comarcal del Moianès ens vam assabentar de la iniciativa i hem aconseguit que, amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona, siguem comarca per a una prova pilot d'utilització, ús i implantació del taller i de l'alça. Nosaltres tenim un total de deu escoles de primària on es posarà a prova, i la Diputació s'està plantejant que aquest any que ve surti un pla d'ajut per implantar-ho arreu de Catalunya».

El cost de les alces d'aquest pla pilot que ja s'està desenvolupant a les deu escoles el cobreix el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació.

D'un total de 800 alumnes s'ha calculat que en requeriran entre el 10% i el 15% dels nens i nenes que hi ha en aquestes aules. Sempre tenint present, remarca Neus Prat, que «el nen o nena que avui ho necessita, potser d'aquí a mig any ja no li caldrà, perquè van creixent».