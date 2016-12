Un monument natural a Rajadell resistent a les grans ventades

El 24 de gener del 2009 Catalunya es va veure afectada per una ventada poc usual, sota els efectes del cicló Klaus. Un vendaval que va provocar importants destrosses materials arreu del país, i que, entre d'altres, va deixar molt tocat i en una situació d'extrema fragilitat un dels arbres que hi ha al Bages declarats oficialment com a monumentals per les seves característiques. Es tracta del lledoner de l'estació de Rajadell, que vuit anys després d'aquell fet posa de manifest que és un arbre a prova de forts vents.

Un dels efectes del cicló Klaus va ser que una de les branques principals es va partir. Pocs dies després, i abans de retirar la branca malmesa, es va fer una poda per treure el volum de la branca que es mantenia i els tècnics ho van aprofitar per analitzar l'estat del lledoner, ja que la part caiguda estava corcada. Va caldre reduir-ne notablement la capçada, però es va poder salvar.

Vuit anys després, segons els serveis de Medi Natural, el lledoner presenta «una vitalitat entre baixa i moderada», amb fulles de mida petita i baixa densitat. La capçada també està composta de brots de mida petita «originats per la poda de reducció que es va fer», i la capçada està concentrada bàsicament cap al costat nord. Malgrat l'afectació patida, el lledoner té «una fructificació de lledons de mida petita». Segons els informes tècnics, el tronc presenta «ferides antigues i algunes fissures de creixement en l'escorça», però l'arbre no requereix per ara intervencions de millora. Els tècnics subratllen que els lledoners en general són arbres «de longevitat mitjana, i és freqüent que el tronc quedi buit per dins», i que aquest en concret «ja té una edat avançada i la seva vitalitat se'n ressent de manera natural».

Situat just a tocar de l'estació de Rajadell, el lledoner s'ha convertit en tot un símbol del poble. Per respectar i preservar l'arbre, fa anys es va instal·lar un semàfor per regular la circulació alternativa en el pas de la carretera que hi ha al seu costat, ja que és molt estret a causa de la presència del lledoner.

Durant els anys de més vitalitat se li havien de fer podes periòdiques perquè la capçada, quan creixia, arribava a la catenària de la via de tren. Ha arribat a tenir una alçària total d'uns 19 metres i va ser declarat arbre monumental l'any 1991.

El lledoner de l'estació de Rajadell és un dels cinc arbres que hi ha al Bages catalogats com a monumentals. Els altres quatre són l'alzina del Mas Pujol, situat al municipi d'Artés, el pi del Rèvol, a Cardona, l'alzina del mas Querol, a Fonollosa, i el plàtan d'en Gibert, a Monistrol de Montserrat.