Sant Fruitós acabarà d'urbanitzar tot l'entorn de l'ajuntament aquest estiu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages preveu tenir enllestida tota la urbanització de la plaça de la Vila, a l'entorn de la casa consistorial, aquest estiu. Aquesta setmana s'ha aprovat el plec de condicions per licitar les obres que està previst que s'adjudiquin el mes de febrer. Les obres començarien a l'entorn del mes d'abril amb l'objectiu que estiguin acabades el juliol. Amb aquests treballs es donarà continuïtat a l'espai del davant del consistori que ja està urbanitzat.

Segons l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la urbanització d'aquest espai permetrà «crear un flux per a vianants entre el carrer Padró i la zona de la car-retera de Vic» que millorà la mobilitat. El projecte definitiu, que té un cost total de 380.000 euros finançats amb recursos propis, ha incorporat algunes modificacions derivades de les al·legacions que es van presentar a la proposta inicial.

D'una banda, el projecte incorpora una font d'aigua tal com proposava el grup municipal d'ERC, que, a més, «serà adaptada per a persones amb problemes de mobilitat», ha explicat Batanés. També s'ha incorporat la millora de la senyalització d'un tram de doble direcció per accedir a la plaça. Per contra, s'ha desestimat «per criteris tècnics i no polítics», apunta l'alcalde, la proposta dels republicans d'estudiar la plantació d'espècies diferents de les que hi ha a la zona ja urbanitzada. Després d'assessorar-se amb experts en jardineria han optat per mantenir els arbres i arbustos previstos. «Si els que hi entenen no ho veuen clar, hem dicidit no canviar-ho», conclou.

Aquest projecte ha de donar continuïtat a la part acabada de la plaça de la Vila, davant l'entrada principal de l'ajuntament, de manera que ara es treballarà a la banda sud, darrere l'edifici del consistori, entre el carrer Padró, el passatge de Sant Benet i la carretera de Vic. L'espai que s'urbanitzarà ara és un gran solar que serveix d'aparcament a la part més a tocar del carrer Padró. D'aquesta manera, es completarà la urbanització de tot l'entorn de l'edifici de l'ajuntament.

Les reformes previstes transformaran aquesta àrea en una plaça enjardinada i esglaonada per salvar el desnivell que hi ha entre el carrer Padró i la carretera de Vic, i pretenen endreçar aquest espai públic. Es tracta de donar continuïtat a la part que ja està urbanitzada i es farà servir el mateix tipus de material, tant de superfície com de mobiliari. Quant a l'aparcament, es reservarà un espai ordenat per a quatre vehicles a la part que dóna al carrer Padró, que reduirà les places que hi ha actualment.