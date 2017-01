Artés 'torna' a fer fora els Burots cent anys després de la revolta contra el caciquisme

La sirena de la fàbrica sonant, les botigues tancades i crits de: «fora els Burots!» van fer reviure ahir l'ambient de revolta que hi va haver a Artés el 2 de gener del 1917. D'aquesta manera, escenificant els fets de fa un segle, el municipi bagenc va retre homenatge als protagonistes d'un dels capítols més singulars de la història artesenca, que ahir complia cent anys: la Revolta dels Burots.

Tal dia com ahir de fa cent anys, les classes populars es van revoltar contra els industrials i l'Ajuntament de l'època que, per eixugar el dèficit municipal, pretenia aplicar un nou impost sobre els consums, que havia de ser recaptat pels burots (denominació que rebien tant el funcionari que havia de cobrar el tribut com les casetes de fusta on es recaptava l'impost). Aquesta mobilització es va reviure ahir al migdia als carrers d'Artés amb una cinquantena d'actors que es van posar a la pell dels protagonistes de la revolta: comerciants, pagesos i treballadors de la fàbrica de Can Berenguer.

Les escenificacions d'ahir donaven continuïtat a les que ja s'havien fet diumenge a la tarda amb una marxa de torxes fins a la riera Gavarresa per rememorar la reunió clandestina on els comerciants de fa cent anys van acordar fer una vaga de tres dies. Seguint aquestes directrius, ahir al migdia, de manera simbòlica, els comerços d'Artés van tancar les portes mitja hora abans de l'habitual al pas d'un grup de grallers que desfilaven pels carrers encapçalant la comitiva d'artesencs «revoltats». Un cop al carrer Rocafort, artèria principal del municipi, es van aturar davant dels suposats habitatges dels burots, on es va escenificar la seva expulsió del municipi.

Una escultura de cent pedres

D'altra banda, per deixar constància de la revolta i alhora fer un homenatge als seus protagonistes ahir també es va construir de forma col·lectiva una gran escultura al pati de Cal Sitges. Segons el regidor de Participació Ciutadana i membre de la comissió del centenari, Ernest Clotet, la intervenció artística «simbolitza el teler d'una fàbrica» i s'ha elaborat amb cent pedres (una per cada any que ha passat), que es van recollir a la riera Gavarresa durant les escenificacions de diumenge. A més de la fàbrica, les pedres «també van tenir un simbolisme en aquell moment perquè molta canalla les llençava contra els burots i eren l'eina de lluita».

Crema de la falla

Ja a la tarda, els actes van continuar amb noves escenificacions (que van ser enregistrades per a l'elaboració d'un documental), amb la crema d'una falla que reproduïa un dels burots de l'època, que va fer l'artista Txema Rico. Finalment, balls i un sopar van festejar la revolta, que va suposar per al municipi bagenc l'inici de la democratització de la política municipal i l'alliberament del caciquisme.

Artés ha viscut, entre ahir i diumenge, els actes principals del centenari, que s'allargarà durant tot l'any amb diferents activitats per reflexionar sobre com era la vida de fa un segle, amb xerrades, exposicions, pel·lícules i sortides. A més, el primer diumenge de cada mes es faran visites guiades pels escenaris de la revolta, que sortiran a les 11 del matí des del Museu d'Història d'Artés.

A banda del documental que ha de veure la llum, també hi ha altres projectes com l'edició d'un llibre amb material històric nou o uns itineraris senyalitzats explicant els fets en els diferents escenaris.