Cardona busca solucions a l'abandonament de gossos i gats després que ha plegat qui se'n cuidava

L´Ajuntament de Cardona ha d´afrontar la futura gestió dels animals abandonats al municipi, després que l´entitat que se n´havia cuidat des del 2009, ha deixat de prestar el servei amb l´entrada del nou any. «Teníem un acord de col·laboració amb l´Ajuntament, però en realitat ho fèiem tot nosaltres, i estem cremats» lamenta la presidenta de l´Associació en Defensa dels Animals de Cardona, Carme Batista. L´Alcalde, Ferran Estruch, lamenta la decisió, i assegura que es buscaran solucions «i cap animal no quedarà desatès».

L'entitat col·laborava amb l´Ajuntament en la recollida de gossos i gats abandonats des de feia 7 anys, i també es cuidava de vacunar-los i donar-los les atencions necessàries fins que algú els volgués en adopció, o fins que se´ls pogués portar a la protectora d´Òdena, amb qui l´Ajuntament de Cardona fa temps que té una conveni. «Ajudàvem l´Ajuntament a cuidar aquests animals, i li acabàvem fent tota la feina», lamenta Batista, «fins al punt que ens han fet creure que eren ells que ens ajudaven a nosaltres, quan aquesta gestió és obligació seva, i ens n´hem cansat». Explica que els gossos es portaven en un espai habilitat «per nosaltres mateixos» a l´antic escorxador, on diu que no n´hi cabien més de 3, «i els gats me´ls enduia jo a casa».

L´Alcalde, Ferran Estruch, assegura que «per part nostra hem fet tot el que hem pogut». Admet que es disposa d´unes mínimes instal·lacions i que no s´hi han pogut destinar tots els diners que es voldria, «però les finances són les que són». Tanmateix, diu que «no ha passat res ni hi ha cap confrontació» amb l´associació, «que ha fet molt bona feina». Malgrat les circumstàncies, diu que el servei està garantit «perquè continuarem portant els animals a Òdena», i mentrestant, es mantindran converses amb ajuntaments veïns, especialment amb el de Solsona, per intentar buscar una gestió professionalitzada de forma conjunta i poder disposar de la seva gossera si fa falta, «tot i que no hi ha res lligat», així com la creació d´una una colònia controlada de gats. De moment, s´ha previst incrementar un 25 % la partida destinada a la protecció dels animals.