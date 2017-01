Cardona quadruplica el capítol d'inversió en el nou pressupost

La rehabilitació del cine Modern com a centre de convencions i més de 300.000 euros en la millora de la via pública són les principals inversions previstes en el pressupost de Cardona per al 2017, aprovat en el darrer ple municipal. Uns comptes de 6.750.638 euros que suposen un augment del 38% respecte als del 2016, a causa principalment de l'augment de la partida d'inversions, que es més que quadruplica fins arribar als 2.087.539.

El projecte Cardona Integral, i concretament la fase principal de remodelació del cine Modern com a centre de convencions, s'emporta una gran part de la inversió, ja que es considera una infraestructura cabdal per a la dinamització econòmica, finançada majoritàriament amb aportacions de la Fundació SHE i la Fundació Vila Medieval (700.000 euros), i que també inclou una aportació de recursos públics de 600.000 euros per part de la Generalitat i la Diputació.

Una de les inversions destacades són els gairebé 300.000 euros que es destinaran a l'adequació de carrers de Cardona, amb el del Convent i el de la Torre Groga com a principals actuacions, juntament amb la millora dels entorns del Portal de Graells. També s'han creat dues partides per a la millora de la via pública de la Coromina i del polígon industrial.

L'adequació de l'antiga biblioteca al carrer Major com a espai de cotreball també és una inversió destacada, ja que permetrà tenir un espai per a emprenedors.